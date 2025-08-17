Thầy thuốc ưu tú Phạm Việt Hùng chinh phục ca mổ 'bất khả thi' ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Từ tháng 8/2025, ông chính thức gia nhập Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, tiếp tục hành trình chinh phục những ca mổ khó với sứ mệnh đưa ngoại tiêu hóa – gan mật tại địa phương tiệm cận chuẩn mực điều trị hàng đầu.

“Khắc tinh” của những ca phẫu thuật khó

Hơn 20 năm gắn bó với bàn mổ, bác sĩ Phạm Việt Hùng trở thành tên tuổi uy tín trong lĩnh vực ngoại khoa, đặc biệt tại Quảng Ninh. Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ông là người đầu tiên duy trì thành công kỹ thuật mổ tim hở tại tuyến tỉnh – một kỹ thuật vốn chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Không dừng lại ở đó, ông còn tiên phong triển khai hàng loạt kỹ thuật nội soi phức tạp: Từ cắt thùy phổi vét hạch trung thất một đường rạch (Uniport VATS) lần đầu tại Quảng Ninh (2020), đến mổ cắt khối tá tụy nội soi – được mệnh danh là kỹ thuật “đỉnh cao” của ngoại tiêu hóa (2024). Ông cũng xử lý nhiều ca bệnh hiếm gặp như nhão cơ hoành trái – vốn có nguy cơ gây suy hô hấp nếu không được chẩn đoán kịp thời.

BS.CKII Phạm Việt Hùng cùng ekip thực hiện phẫu thuật cho người bệnh.

Một trong những ca bệnh bác sĩ Hùng nhớ nhất là trường hợp bệnh nhân trẻ từ TP.HCM bị khối u lớn sau phúc mạc, ôm quanh động mạch chủ bụng, từng mổ thất bại ở bệnh viện tuyến cuối. Tại Quảng Ninh, ông và ê-kíp đã quyết đoán phẫu thuật lại, gỡ toàn bộ khối u mà vẫn bảo tồn được các mạch máu lớn. Ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và hiện đang là sinh viên đại học năm thứ ba.

“Ca mổ này rất phức tạp vì phải thực hiện mổ lại, khối u lớn sau phúc mạc ôm cả động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, chúng tôi phải gỡ đưa toàn bộ ruột ra ngoài ổ bụng, cẩn thận cắt khối u, giữ nguyên vẹn động mạch và tĩnh mạch chủ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh. Rất may, kết quả giải phẫu được xác định u nguyên bào lành tính, không phải ung thư”, bác sĩ Hùng nhớ lại.

Gắn bó với chuyên ngành ngoại khoa suốt 20 năm qua, bác sĩ Hùng chia sẻ niềm đam mê ấy bắt đầu từ khi ông còn ngồi trên giảng đường đại học. Đam mê ấy đã được ông nuôi dưỡng không ngừng bằng những giờ đọc sách giải phẫu, đi phụ mổ, tập khâu chỉ đến chai sạn đầu ngón tay.

BS.CKII Phạm Việt Hùng tư vấn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hùng quan niệm, ngoại khoa là phương pháp điều trị dứt điểm tổn thương, giúp người bệnh hồi phục nhanh và hiệu quả.

Trong đó, ngoại tiêu hoá là chuyên ngành khó từ chẩn đoán đến thời gian phẫu thuật dài, phục hồi cũng chậm hơn các phẫu thuật khác nên ít phẫu thuật viên lựa chọn. Thế nhưng, vì đam mê với những ca phẫu thuật khó, căn bệnh hiểm nghèo và những hoàn cảnh khó khăn nên bác sĩ Hùng luôn lấy đó làm động lực để cố gắng.

“Dù làm việc ở đâu, tôi vẫn chọn phương án phẫu thuật an toàn và tốt nhất; giúp bệnh nhân đỡ đau đớn, hồi phục nhanh - đó chính là phẫu thuật nội soi ổ bụng, chuyên ngành chính của tôi hiện nay”, bác sĩ Hùng bộc bạch.

Kỳ vọng đưa Vinmec Hạ Long trở thành trung tâm phẫu thuật tiêu hóa xuất sắc

Trong hai thập kỷ hành nghề, bác sĩ Hùng gặp nhiều ca phẫu thuật phức tạp liên quan đến ung thư hoặc chảy máu đường tiêu hoá, phẫu thuật tim hở… Những trường hợp này cần sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa: nội, gây mê, phẫu thuật, hồi sức, can thiệp điện quang.

Phẫu thuật viên được ví như nhạc trưởng của ê kíp mổ, nhưng nếu không phối hợp tốt với ê kíp mổ thì sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra biến chứng, thậm chí bệnh nhân tử vong trên bàn mổ. Vì vậy, bác sĩ Hùng luôn bàn bạc kỹ với các ê kíp trước mổ để thống nhất phương án nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ cho người bệnh.

Gia nhập Vinmec Hạ Long tháng 8/2025, bác sĩ Hùng bắt đầu chặng đường mới với mục tiêu đưa Khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện trở thành trung tâm xuất sắc về Tiêu hóa - Gan mật trong khu vực; hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện – từ chẩn đoán tới điều trị, phục hồi với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, cá thể hóa điều trị, tối ưu chỉ định, giảm thời gian nằm viện và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Phạm Việt Hùng.

Sự có mặt của bác sĩ Phạm Việt Hùng tại Vinmec Hạ Long không chỉ là sự bổ sung về nhân lực chuyên môn cao, mà còn là bước tiến trong chiến lược phát triển y tế chất lượng cao tại địa phương – nơi người dân có thể tiếp cận kỹ thuật mổ khó ngay trên chính quê hương mình, mà không cần phải đi xa.

Với nhiều đóng góp nổi bật, BS.CKII Phạm Việt Hùng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2024. Trước đó, ông từng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2017), danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2019, 2022), Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (2023, 2025).