Thắt chặt tình cảm, sợi dây kết nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và công chúng

(VTC News) -

Sự kiện là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các câu lạc bộ bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam trên cả nước. Những tiết mục văn nghệ do chính hội viên biểu diễn, các màn giao lưu giữa biên tập viên Đài TNVN và người nghe đã tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp tại hội nghị.

Các nghệ sĩ VOV3 gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và BTV Thuý Thuý biểu diễn tại buổi giao lưu.

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Bạn yêu Đài TNVN Yên Lạc không ngừng phát triển, xây dựng mô hình tổ thành viên phủ khắp khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Lạc cũ.

Các hội viên tham gia nhiệt tình, trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cộng đồng. Trong năm 2025, nhiều hội viên đã đạt thành tích cao tại các phong trào và cuộc thi do Đài TNVN phát động.

Không khí trang trọng tại Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ Bạn yêu Đài Tiếng nói Việt Nam Yên Lạc, với sự tham dự của hàng trăm hội viên.

Năm 2025 cũng là dấu mốc quan trọng khi Đài TNVN kỷ niệm 80 năm thành lập - “sinh nhật” gắn với thời khắc lập nước. Đây là niềm tự hào của các hội viên, những người luôn đồng hành cùng làn sóng quốc gia qua các giai đoạn lịch sử.

Ông Nguyễn Đức Cảng, Chủ nhiệm CLB Bạn yêu Đài TNVN Yên Lạc, chia sẻ: “Câu lạc bộ hiện có hơn 100 hội viên, hầu hết đều nghe Đài hàng ngày. Từ những năm 1945, khi Đài TNVN ra đời, chúng tôi đã gắn bó với làn sóng. Trong thời chiến, dù Đài phải sơ tán nhiều nơi, chúng tôi vẫn dõi theo từng bản tin. Lời sướng lúc 6h sáng hàng ngày: 'Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa' thật xúc động, lời sướng hay quá và cương quyết quá..."

Ông Nguyễn Đức Cảng, Chủ nhiệm CLB Bạn yêu Đài TNVN Yên Lạc

Bà Nguyễn Thị Thảo, hội viên câu lạc bộ cũng bày tỏ sự gắn bó với các chuyên mục trên Đài Tiếng nói Việt Nam: “Tôi rất yêu và thích nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, nhất là chuyên mục 'Chuyện đêm khuya' hoặc các thông tin về giáo dục. Ở nơi tôi ở, tôi là người đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã giúp tôi mở mang kiến thức, được sinh hoạt nhóm, giao lưu và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ vài hội viên ban đầu, nay thôn tôi đã có 30 người tham gia".

Thông tin về các hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam tới các đại biểu, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Sự trưởng thành của các câu lạc bộ bạn yêu Đài trong và ngoài nước là minh chứng cho uy tín, sức lan tỏa của Đài TNVN suốt 80 năm qua.

“Thành công của Đài trong năm 2025 có sự đóng góp lớn của công chúng và các CLB. Năm 2026, Đài TNVN sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển mạng lưới câu lạc bộ, đồng thời đa dạng hóa nền tảng để thính giả có thể tương tác nhiều hơn, giúp mối liên kết giữa Đài và công chúng ngày càng bền chặt,” ông Đồng Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh” cho 6 hội viên tiêu biểu của câu lạc bộ Yên Lạc vì những đóng góp trong xây dựng và phát triển hoạt động phát thanh.