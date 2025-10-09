Thành viên của Sunshine Group nhận 2 giải thưởng tại Vietnam Construction Awards

(VTC News) -

Ngày 7/10, tại lễ trao giải Vietnam Construction Awards 2025, Tập đoàn Xây dựng SCG - Công ty thành viên của Sunshine Group đã được vinh danh tại 2 hạng mục quan trọng “Nhà thầu xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2025” và “Doanh nghiệp Tiêu biểu trong Chuyển đổi số của ngành Xây dựng 2025”.

Giải thưởng vinh danh những “đầu tàu” của ngành Xây dựng

Vietnam Construction Awards là giải thưởng thường niên do Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Chương trình năm nay quy tụ hơn 20 tên tuổi lớn như Coteccons, Central, Viettel Construction, Delta, SCG Group, Viteccons, Phục Hưng Holdings… cùng các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện hiệp hội hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản, trở thành diễn đàn quốc gia uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những chuẩn mực mới của ngành.

Bằng quy trình đánh giá độc lập, công tâm, Hội đồng chuyên gia đã lựa chọn Tập đoàn Xây dựng SCG (SCG Group) cho hai hạng mục quan trọng là “Nhà thầu xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2025” và “Doanh nghiệp tiêu biểu trong Chuyển đổi số của ngành Xây dựng 2025”. “Cú đúp” giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực tổng thầu hàng đầu của SCG Group mà còn vinh danh vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Hai giải thưởng được trao cho SCG Group là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ trong hành trình kiến tạo những công trình chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tiên phong chuyển đổi số toàn diện.

SCG Group – dấu ấn tiên phong kiến tạo những công trình chất lượng và chuyển đổi số

Sở hữu tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, SCG Group hiện đảm nhiệm vai trò tổng thầu tại hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc chí Nam, tập trung tại các trung tâm kinh tế, đô thị trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hưng Yên……

Năng lực của SCG Group được khẳng định qua khả năng thi công nhanh, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tổ chức công trường bài bản trên nhiều địa bàn cùng lúc. Các công trình mang dấu ấn SCG Group luôn đáp ứng tiến độ chuẩn mực, tiêu chuẩn kỹ thuật cao và được quản lý bằng quy trình giám sát chất lượng hiện đại.

Song song với đó, SCG Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa công nghệ vào toàn bộ chuỗi thi công, từ khảo sát, thiết kế, vận hành công trường đến tối ưu hóa vật liệu và kiểm soát tiến độ. Công nghệ trở thành “xương sống” trong mô hình vận hành, giúp doanh nghiệp tăng tốc độ triển khai, giảm thiểu sai số và nâng chuẩn chất lượng công trình.

Những công trình mang dấu ấn của Sunshine Group và SCG Group không những vượt chuẩn về chất lượng và thẩm mỹ mà còn được ghi dấu bởi những giá trị tiên phong về công nghệ tiên tiến, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Danh mục dự án SCG Group đang triển khai là minh chứng rõ rệt nhất cho quy mô và năng lực này. Tại Hà Nội, doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò tổng thầu của nhiều dự án bất động sản cao cấp như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long….

Tại Hưng Yên, SCG Group đang triển khai thi công Sunshine Legend City – đại đô thị sinh thái lấy cảm hứng từ Phố Hiến, với quy mô gần 50 ha. Trong khi đó, ở TP.HCM, doanh nghiệp đang đẩy mạnh tiến độ các dự án Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside và Sunshine Bay Retreat Vung Tau... Hàng ngàn dinh thự, biệt thự và nhà phố hàng hiệu tại khu vực Tây Hồ, khu vực Tây Thăng Long và khu vực Long Biên dự kiến sẽ được bàn giao ngay trong năm nay, thể hiện năng lực tổ chức thi công quy mô lớn, tốc độ cao của SCG Group.

Trong lộ trình tăng trưởng, SCG Group sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị thông qua việc sáp nhập, trở thành đơn vị thành viên của Sunshine Group – Tập đoàn bất động sản công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa SCG Group trở thành một trong những đơn vị thi công phát triển hạ tầng hàng đầu hiện nay, với tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết trong giai đoạn 2025 – 2026 lên đến hơn 40.000 tỷ đồng.

Việc sáp nhập với Sunshine Group không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn lực tài chính và công nghệ vượt trội mà còn mà còn tạo điều kiện để SCG Group tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng/đô thị chiến lược trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Riêng tại Hà Nội, hàng ngàn dinh thự, biệt thự và nhà phố hàng hiệu như Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Tay Thang Long, Noble Palace Long Bien… dự kiến sẽ được bàn giao ngay trong năm nay, thể hiện năng lực tổ chức thi công quy mô lớn của SCG Group.

Trước khi lập “cú đúp” tại Vietnam Construction Awards 2025, SCG Group đã nhiều lần được ghi nhận ở những sân chơi uy tín trong nước và khu vực. Doanh nghiệp từng được vinh danh là “Nhà thầu thi công xây dựng chất lượng, uy tín” và “Doanh nghiệp xây dựng của năm 2024” tại Vietnam Construction Awards 2024, đồng thời nhận giải “Best Innovative Contractor Southeast Asia – Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á” tại DOT Property Southeast Asia Awards 2020…

Những giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của SCG Group trong lĩnh vực tổng thầu, mà còn cho thấy chiến lược phát triển bài bản và tầm vóc ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi số của ngành xây dựng Việt Nam.