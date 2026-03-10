Thanh Hóa: Hội tụ 'tam trụ tăng trưởng', bước vào chu kỳ tái định vị chiến lược

(VTC News) -

Hạ tầng đồng bộ mở “đường băng” tăng trưởng

Nằm tại cửa ngõ giao thương chiến lược của Bắc Trung Bộ, hệ thống hạ tầng giao thông của Thanh Hóa đang đóng vai trò “trục xương sống” mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Giai đoạn 2021–2025, tỉnh đã huy động hơn 700 nghìn tỷ đồng vốn toàn xã hội để đầu tư hệ thống hạ tầng liên vùng và nội tỉnh, tạo nền tảng cho liên kết kinh tế và vận tải đa phương thức.

Hơn 700 km quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng điểm được nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng và hoàn thiện mạng lưới logistics. Song song đó, nhiều dự án quy mô quốc gia đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho địa phương. Tuyến cao tốc Bắc – Nam rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thanh Hóa và Hà Nội xuống còn khoảng 2 giờ, đưa địa phương này trở thành “vệ tinh” kinh tế quan trọng của Thủ đô.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao với hơn 95 km đi qua địa bàn tỉnh được kỳ vọng hình thành các cực tăng trưởng mới tại các điểm dừng nhà ga. Tại đây, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng sẽ từng bước phát triển, mở ra không gian cho các trung tâm thương mại – dịch vụ hiện đại.

Trong chiến lược mở rộng đô thị của thành phố Thanh Hóa, khu vực phía Nam sông Mã, đặc biệt dọc trục Đại lộ Nam Sông Mã, đang được quy hoạch thành cực phát triển mới. Sự hình thành của đại lộ không chỉ giải bài toán giao thông mà còn đóng vai trò hành lang định hình tương lai đô thị. Khi giai đoạn 2 được triển khai, trục đường này sẽ kết nối chặt chẽ khu vực lõi hiện hữu với trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Không gian đô thị bên dòng Sông Mã.

Sự dịch chuyển này mang ý nghĩa chiến lược: đưa tâm điểm phát triển về phía Đông và Nam – nơi tập trung các cơ quan nhà nước, dịch vụ công và các khu đô thị quy hoạch đồng bộ, từ đó mở ra dư địa tăng trưởng cho quỹ đất quanh trục đại lộ.

Bên cạnh đó, mạng lưới hạ tầng đa phương thức của Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện với vai trò trọng yếu của cảng biển Nghi Sơn và dự án nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân. Những yếu tố này giúp địa phương tối ưu hóa logistics trong nước, đồng thời gia tăng khả năng kết nối kinh tế quốc tế.

Nội lực kinh tế thúc đẩy diện mạo đô thị mới

Khác với nhiều địa phương phát triển công nghiệp dựa trên các ngành thâm dụng lao động, động lực tăng trưởng của Thanh Hóa tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp nặng và lọc hóa dầu. Kết hợp với hạ tầng giao thông và định hướng cảng biển chiến lược, địa phương đang dần trở thành trung tâm logistics tiềm năng của khu vực.

Sự hiện diện của các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn cùng dòng vốn FDI khoảng 15,6 tỷ USD (thuộc nhóm 9 địa phương thu hút vốn cao nhất cả nước) không chỉ đóng góp đáng kể vào GRDP mà còn tái định hình cấu trúc kinh tế của tỉnh.

Các ngành công nghiệp mũi nhọn này đòi hỏi lực lượng nhân sự chất lượng cao, từ chuyên gia quốc tế đến đội ngũ kỹ sư và quản lý trong nước. Khi đặt trong bối cảnh Thanh Hóa sở hữu quy mô dân số hơn 4,3 triệu người – đứng thứ 3 cả nước – nền tảng nhân lực và thu nhập ngày càng được củng cố. Điều này kéo theo nhu cầu nâng cấp không gian sống, thúc đẩy sự hình thành diện mạo đô thị mới.

Nhu cầu nhà ở của người dân cũng đang dịch chuyển rõ rệt. Thay vì chỉ tìm kiếm nơi an cư, thị trường bắt đầu ưu tiên những không gian sống chất lượng, có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích hiện đại. Các dự án nằm tại trung tâm hành chính hoặc dọc theo những trục hạ tầng chiến lược vì vậy trở thành tâm điểm đón đầu xu hướng nâng cấp chuẩn sống.

Đô thị hiện đại phát triển bám theo quy hoạch Đại lộ Nam Sông Mã.

Trong bối cảnh nền tảng vĩ mô ổn định và hạ tầng dần hoàn thiện, thị trường bất động sản Thanh Hóa đang bước vào chu kỳ tái định vị mới. Sự hiện diện của nhiều nhà phát triển lớn như Vinhomes, Sun Group, MBLand, Văn Phú – Invest… không chỉ mang đến nguồn vốn mạnh mẽ mà còn đưa tư duy quy hoạch hiện đại vào quá trình phát triển đô thị.

Nhờ đó, bất động sản Thanh Hóa đang dần vượt khỏi vai trò tài sản tích lũy thông thường để trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và tiêu chuẩn sống mới của một thị trường đang trên đà bứt phá.