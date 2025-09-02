Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'

Khi cô xuất hiện trên các tuyến phố ở Hà Nội, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt. Trên mạng xã hội, người hâm mộ thường ưu ái gọi cô với cái tên thân mật là “Hoa hậu diễu binh”.