'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

(VTC News) -

Danh ca Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1948 tại Đà Lạt. Bà là chị cả trong gia đình nghèo gồm 15 chị em. Năm 1959, Thanh Tuyền bắt đầu đến với sự nghiệp ca hát.

Bước ngoặt chính là khi bà đoạt giải ''Thần đồng Đà Lạt'' với ca khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sỹ Lam Phương. Những năm sau đó, Thanh Tuyền vừa đi học vừa đi hát ở đài phát thanh.

Với giọng hát khỏe khoắn đầy nội lực, âm vang làm rộn rã cả sân trường, giọng hát của Thanh Tuyền khiến bao người say đắm.

Thanh Tuyền nổi tiếng từ rất trẻ.

Chỉ trong vòng 8 tháng sau khi lên Sài Gòn theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, Thanh Tuyền đã phát hành băng đĩa giới thiệu với người yêu nhạc. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông là người chọn cho bà nghệ danh Thanh Tuyền - như ngụ ý về giọng hát đẹp như dòng suối xanh của cao nguyên Đà Lạt.

Năm 19 tuổi, Thanh Tuyền bắt đầu đặt chân vào hát tại các vũ trường. Cát-sê mỗi đêm hát của bà khoảng 5 cây vàng, Thanh Tuyền trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất Sài Gòn thời ấy.

Ngoài đơn ca, Thanh Tuyền còn kết hợp rất ăn ý cùng Chế Linh. Họ trở thành bộ đôi được mến mộ và săn đón lúc bấy giờ.

Thanh Tuyền lên xe hoa khi 21 tuổi rồi lần lượt sinh 3 người con. Khi đứa con thứ ba mới 1 tháng tuổi, chồng Thanh Tuyền bỏ sang Mỹ, không để lại tin tức gì.

Năm 1975, bà đưa 3 con sang Mỹ cùng vài người bạn với hy vọng tìm được cha cho các con; nhưng ngày đoàn tụ cũng là ngày Thanh Tuyền xót xa hay tin chồng đã hạnh phúc bên người mới.

Bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ, Thanh Tuyền từng phải làm công nhân cho một nhà máy in.

Thanh Tuyền từng có khoảng thời gian khá chật vật mưu sinh.

Khi niềm tin vào cuộc sống vụn vỡ, Thanh Tuyền may mắn gặp được ông xã hiện tại - điểm tựa vững chắc để bà không gục ngã, có thêm những động lực. Danh ca từng nói đó là người đàn ông lớn trong đời bà, người cha vĩ đại của các con, người chỉ muốn đứng sau lưng, chia sẻ thành công trong công việc với bà.

Hiện tại, Thanh Tuyền sống cùng người chồng ngoài 90 tuổi trong căn biệt thự cân vườn rộng ước chừng 1.000m2 tại bang Texas, Mỹ. Các con của bà đều thành đạt và có gia đình riêng. Cuối tuần đi diễn, những ngày trong tuần bà cùng chồng làm vườn, nấu cơm, tận hưởng giây phút bình yên. Những khi rảnh rỗi, cả hai lại bay sang thành phố khác để du lịch, thăm con cái.

Thanh Tuyền có cuộc sống bình yên bên ông xã ở tuổi già.

Nhờ cơ duyên với nghề, Thanh Tuyền tiếp tục được mời đi hát và duy trì vị thế suốt nhiều năm qua. Bà được xem là “của hiếm” trong làng nhạc vì càng già hát càng khỏe, càng hay và giọng vang sang sảng, nội lực, lên được những nốt cao vút.

Ở tuổi 77, Thanh Tuyền vẫn là một trong những ca sỹ đắt show ở cả trong nước lẫn hải ngoại, được đông đảo khán giả mến mộ.

"Nhiều người hay nói tôi già rồi, hát làm gì nữa, nghỉ đi. Tôi muốn nghỉ lắm nhưng hát là lẽ sống của tôi. Tôi không cần những sự phê bình, kêu nghỉ hát đi vì tôi sống cho lẽ sống của mình”, bà tâm sự.