ThaiBinh Seed được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

(VTC News) -

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ThaiBinh Seed vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của doanh nghiệp trong lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng, việc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng được phong tặng danh hiệu cao quý này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khoa học – công nghệ trong bảo đảm an ninh lương thực và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với giống cây trồng và người nông dân

ThaiBinh Seed tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình, được thành lập năm 1972. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp đã xác định rõ hướng đi: Nghiên cứu, chọn tạo và cung ứng giống cây trồng phục vụ sản xuất lương thực.

Năm 1987, ThaiBinh Seed tiên phong triển khai mô hình “khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động” tại trại giống Đông Cơ (Tiền Hải). Mô hình này góp phần đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng trong giai đoạn nền kinh tế chuyển từ cơ chế bao cấp sang hạch toán kinh doanh.

Trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô hoạt động, từ một đơn vị giống cấp tỉnh trở thành doanh nghiệp có mạng lưới sản xuất – kinh doanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Sau cổ phần hóa, ThaiBinh Seed duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thị phần và quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng.

Đến nay, ThaiBinh Seed sở hữu 45 sản phẩm giống độc quyền, được nông dân ở nhiều vùng sinh thái tin dùng. Giai đoạn 2014–2025, doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, phản ánh năng lực cạnh tranh và nền tảng phát triển bền vững trong lĩnh vực giống cây trồng.

Khoa học – công nghệ là nền tảng phát triển

Trong ngành giống cây trồng, khoa học – công nghệ được xem là yếu tố then chốt quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. ThaiBinh Seed là một trong những doanh nghiệp sớm lựa chọn hướng phát triển này khi thành lập viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc, đồng thời tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Nhiều đề tài, dự án khoa học đã được triển khai, tập trung vào chọn tạo các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần tăng thu nhập cho nông dân, giảm phụ thuộc vào giống nhập khẩu và tiết kiệm nguồn lực xã hội.

Bên cạnh thị trường trong nước, ThaiBinh Seed từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các mạng lưới giống cây trồng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, qua đó tiếp cận tri thức và công nghệ mới, đồng thời nâng cao vị thế của giống cây trồng Việt Nam trên thị trường khu vực.

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng công tác an sinh xã hội, tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ cộng đồng tại nhiều địa phương. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ chuyên môn cao được xác định là yếu tố trung tâm trong chiến lược phát triển dài hạn.

Trước khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ThaiBinh Seed đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều Huân chương Lao động các loại, cùng 5 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Doanh nghiệp cũng được trao các giải thưởng chuyên ngành như “Bông lúa vàng Việt Nam”, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Thương hiệu quốc gia và nhiều bằng khen của Bộ, ngành, địa phương.

Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự ghi nhận cho chặng đường phát triển bền bỉ của ThaiBinh Seed trong lĩnh vực giống cây trồng.

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại và bền vững, doanh nghiệp xác định tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng chất lượng cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.