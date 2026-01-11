Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố khiến 4 nguười bị thương

(VTC News) -

Tuyên bố của quân đội Thái Lan cho hay, nhiều quả bom phát nổ trong vòng 40 phút sáng 11/1, gây cháy 11 trạm xăng trên khắp các tỉnh cực nam Narathiwat, Pattani và Yala của nước này.

Giới chức trách Thái Lan không thông báo chi tiết về các vụ bắt giữ, cũng như ai có thể đứng sau các vụ tấn công.

Một cửa hàng xăng ở vùng cực Nam Thái Lan bốc cháy. (Ảnh: Bangkokpost)

Theo thông báo của quân đội Thái Lan, một lính cứu hỏa và hai nhân viên trạm xăng đã bị thương tại tỉnh Pattani. Những người này đều được đưa vào bệnh viện, không ai bị thương nặng.

"Sự việc xảy ra gần như cùng lúc. Một nhóm người không rõ số lượng đã đến và kích nổ bom, gây hư hại các trạm bơm nhiên liệu", Thống đốc Narathiwat, ông Boonchauy Homyamyen nói, đồng thời cho biết một sĩ quan cảnh sát Narathiwat đã bị thương.

Theo Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul, cơ quan an ninh tin rằng các cuộc tấn công được lên kế hoạch trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào hôm 11/1, "không nhằm mục đích nổi dậy".

Lực lượng cứu hộ Thái Lan đang dập tắt đám cháy tại một trạm xăng ở Narathiwat. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tư lệnh quân đội ở miền nam Thái Lan - Narathip Phoynok, nói rằng ông đã ra lệnh nâng các biện pháp an ninh lên "mức tối đa ở tất cả các khu vực", bao gồm cả các trạm kiểm soát đường bộ và biên giới.

Các tỉnh cực Nam của Thái Lan là khu vực được lực lượng an ninh nước này kiểm soát nghiêm ngặt - thường là mục tiêu của các cuộc tấn công của phiến quân.