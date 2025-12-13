Thái Lan lên tiếng về phát biểu của ông Trump liên quan đến căng thẳng biên giới

Trong buổi họp báo vào chiều hôm nay (13/12), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định trân trọng sự quan tâm và thiện chí thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Phía Thái Lan nhấn mạnh hòa bình có thể đạt được khi cả Thái Lan và Campuchia cùng có mong muốn và thiện chí tương xứng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan họp báo chiều 13/12. Nguồn: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cũng thể hiện không đồng tình đối với một số quan điểm của Tổng thống Trump, bao gồm việc cho rằng Thái Lan đã có phản ứng quá mức. Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh các biện pháp nước này đang thực hiện là tương xứng, mang tính phòng vệ và trong giới hạn cần thiết.

Thái Lan cho rằng một số quan điểm của Mỹ về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh Thái Lan là đồng minh chiến lược, quan trọng của Mỹ tại khu vực, hai nước đã cùng sát cánh thực hiện các sứ mệnh vì hòa bình và ổn định khu vực.

Bên cạnh đó, liên quan đến đề xuất của Mỹ về sử dụng công nghệ giám sát vệ tinh để xác định bên khởi xướng xung đột, Thái Lan khẳng định không phản đối song đề nghị quá trình thực hiện cần phải toàn diện và đảm bảo tính minh bạch.

Bộ trưởng Sihasak nhấn mạnh, Thái Lan sẽ tiếp tục theo đuổi các giải pháp hòa bình, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc về nhân đạo.

Về hợp tác thương mại Thái Lan - Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết, phía Mỹ đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán thuế quan, thương mại, phù hợp với lập trường nhất quán của Thái Lan về không gắn vấn đề thương mại hai nước với căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trước đó, vào tối ngày 12/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia. Hai bên chia sẻ thông điệp chung về mong muốn hòa bình, giảm căng thẳng tại khu vực biên giới.