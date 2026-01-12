Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Narathiwat

Quyết định này được đưa ra khi lực lượng an ninh khẳng định tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát sau loạt vụ đánh bom và phóng hỏa sáng 11/1 tại 3 tỉnh biên giới cực Nam Thái Lan.

Thiếu tướng Yod-arwut Puengpakdee, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm tỉnh Narathiwat, cho biết các mối đe dọa đối với tính mạng và tài sản của người dân đã được kiểm soát. Trước đó, rạng sáng 11/1, hàng loạt vụ tấn công gây nổ và cháy đã xảy ra tại 11 trạm xăng PTT và cửa hàng tiện lợi ở Narathiwat, Pattani và Yala, khiến một cảnh sát, một lính cứu hỏa và hai dân thường bị thương. Riêng tỉnh Narathiwat chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5 trạm xăng và cửa hàng bị phá hủy, ước tính thiệt hại hơn 54 triệu baht (hơn 1,7 triệu USD).

Một cây xăng PTT bốc cháy trong loạt vụ tấn công ở các tỉnh cực Nam Thái Lan rạng sáng 11/1/2026. (Ảnh: The Nation)

Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử Thị trưởng và Hội đồng xã (TAO) được tổ chức trong ngày 11/1.

Giới chức địa phương cho biết có ít nhất 40 phần tử nổi dậy tham gia vào các vụ tấn công này. Lệnh giới nghiêm được ban hành từ 21h đến 5h sáng theo Thiết quân luật, nhằm hạn chế đi lại, kiểm soát biên giới và đảm bảo an toàn cho người dân.

Dù khẳng định tình hình đã trong tầm kiểm soát, các cơ quan an ninh Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ để ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ bạo lực tại khu vực miền Nam vốn nhiều bất ổn.