'Tết gọn - trọn tình thân': Xu hướng quà Tết 2026 chinh phục bếp nhà

(VTC News) -

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, xu hướng của bếp nhà hiện đại là ưu tiên sự tinh gọn để tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Thổi bừng sức sống cho gian bếp ngày đầu năm, Barona mang đến bộ sưu tập Hộp xuân 2026 với chủ đề "Tết gọn - Trọn tình thân". Gói trọn trong diện mạo mang sắc xuân tươi mới là giải pháp "bếp ấm" toàn diện, giúp bạn hô biến mâm cỗ thịnh soạn chuẩn vị chỉ trong tích tắc để Tết này, bếp nhà vẫn đỏ lửa yêu thương, mà người giữ lửa vẫn luôn rạng rỡ, thảnh thơi du xuân đón lộc.

Hộp xuân "Bếp ấm": Gói trọn vị ngon, thảnh thơi đón Tết

Gác lại định kiến "Tết là phải tất bật", Hộp xuân 2026 của Barona chính là lời khẳng định cho phong cách đón Tết mới: Sang trọng - Nhanh gọn - Trọn vị. Nổi bật với gam màu xanh hiện đại, Hộp xuân với tên gọi đầy đủ “Bếp ấm vị cơm nhà, sum vầy trọn vị ngon” như một tủ gia vị di động được tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp người nội trợ thỏa sức biến tấu vạn món ngon mà chẳng cần tốn nhiều công sức.

Sở hữu Hộp xuân này là bạn đã nắm trong tay trọn bộ "trợ thủ" đắc lực cho gian bếp ngày Tết:

01 chai Nước mắm cao cấp Vị Xưa 40N (500ml): Đậm đà cốt cá cơm Phú Quốc, là mảnh ghép hoàn hảo giúp nâng tầm hương vị, cho mâm cơm đoàn viên thêm thăng hoa, ấm cúng.

07 gói Nước dùng hoàn chỉnh lẩu Barona: Mang đến vị ngon tự nhiên nhờ Chiết xuất từ Nước hầm xương và rau củ quả tươi, giúp tiệc Lẩu Thái, Lẩu Nấm, Lẩu Gà,... lên món thần tốc, để gia chủ thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn không khí sum vầy.

08 gói Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona: Giải pháp nêm nếm 3 Bước cho mâm cỗ vẹn tròn hương vị. Với đa dạng món ngon từ Thịt kho tàu, Bò kho đến Sườn xào chua ngọt... bạn dễ dàng nấu ngay món chuẩn vị, đậm đà mà chẳng cần lo nêm nếm. Barona có đa dạng hương vị Xốt gia vị hoàn chỉnh & Nước dùng lẩu cho mọi người thoải mái lựa chọn hương vị theo sở thích và nhu cầu.

02 hũ Sa Tế tôm XO thượng hạng: Điểm xuyết chút cay nồng nàn cùng hương thơm lừng khó cưỡng, khơi dậy vị giác mạnh mẽ trong những bữa tiệc đầu xuân.

Tiệc "Lẩu gọn - Trọn sum vầy": Khởi đầu câu chuyện đầu năm

Nếu mâm cỗ truyền thống là nét đẹp của sự chỉn chu, thì nồi lẩu nóng hổi lại là linh hồn khuấy động không khí rộn rã của những buổi tiệc Tất niên, Tân niên. Hộp xuân “Lẩu gọn - Trọn sum vầy” mang đến trải nghiệm tiệc tùng đầy cảm hứng, giúp gia chủ vừa thảnh thơi lên món, vừa tận hưởng trọn vẹn những phút giây gắn kết bên nhau.

Điểm đắt giá nhất của Hộp xuân này chính là giúp gia chủ gạt bỏ nỗi lo chuẩn bị gia vị và cân chỉnh nêm nếm sao cho đúng vị lẩu yêu thích. Với chiết xuất từ nước hầm xương và rau củ quả tươi cùng các loại gia vị đặc trưng chọn lọc cho từng vị lẩu, Barona mang đến dòng nước dùng hoàn chỉnh với vị ngọt thanh tự nhiên. Bộ sưu tập 7 hương vị đa dạng sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để mọi thành viên quây quần, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện ấm áp đầu xuân.

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Thái

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Chua Cay

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Bò

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Gà

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Riêu Cua

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Kim Chi

Nước dùng hoàn chỉnh Barona - Lẩu Nấm

“Đậm đà - Trọn tình thân”: Vị ngon kết nối, Tết thêm đậm tình

Được ví như "quốc hồn quốc túy" của ẩm thực Việt, nước mắm đã trở thành biểu tượng của sự sum vầy, là món quà trân quý gửi trao lời chúc cho một năm mới mặn mà tình nghĩa, gắn kết dài lâu. Khoác lên mình diện mạo sang trọng, rực rỡ sắc xuân tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, Hộp xuân nước mắm của Barona mang đến vị ngon tinh túy từ biển cả, sẵn sàng chiều lòng khẩu vị tinh tế của mọi nhà:\

Nước mắm cao cấp Vị Xưa 40N/20N: Dành cho những ai trân quý giá trị nguyên bản. Chắt lọc từ nguồn cá cơm Phú Quốc, Vị Xưa sở hữu hương vị đậm đà cùng hậu ngọt sâu, là bí quyết để bữa cơm đoàn viên thêm thăng hoa, tròn vị.

Nước mắm Đại Nhất: Người bạn đồng hành tiếp sức cho gian bếp hiện đại. Với hương vị hài hòa, thơm ngon tuyệt đỉnh từ cá cơm Phan Thiết, đây là sự lựa chọn "Mẹ chọn là nhất" để vị Tết thêm ngây ngất.

Trao Tết gọn, nhận an yên

Giá trị thực sự của ngày Tết không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở những khoảnh khắc chất lượng dành cho những người thân yêu. Xuân Bính Ngọ này, hãy để Barona giúp bạn vẹn tròn đôi đường, vừa giữ lửa ấm cho gian bếp lại vừa thảnh thơi tận hưởng Tết vui. Một cái Tết nhẹ nhàng cùng khởi đầu sung túc chính là món quà ý nghĩa nhất Barona muốn gửi trao đến hàng triệu gia đình Việt.

Barona mến chúc mọi nhà một năm mới Bếp ấm đỏ lửa - Gia đạo an khang - Vạn sự như ý.

Khi cần mua số lượng nhiều dành tặng người thân và bạn bè, bạn vui lòng inbox Fanpage Barona nấu ngon cực dễ hoặc liên hệ Ms. Hòa - Email: Hoa.tl@infoma.vn - Sđt: 039.6886.121.