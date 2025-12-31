Team Châu Phi chấm dứt mọi liên quan với Lindo khiến cộng đồng mạng xôn xao

(VTC News) -

Mạng xã hội xôn xao trước thông báo từ fanpage của Team Châu Phi liên quan đến Lindo – gương mặt quen thuộc, từng gắn bó lâu năm với nhóm.

Theo đó, phía Team Châu Phi đưa ra thông báo: “Lindo về Việt Nam không liên lạc với bất cứ ai trong team. Sau nhiều lần chủ động liên lạc nhưng không nhận được phản hồi từ phía Lindo nên phía team xin thông báo, mọi hoạt động của Lindo từ giờ sẽ không còn liên quan đến Team Châu Phi. Xin cảm ơn”.

Lindo là một trong những thành viên đầu tiên của Team Châu Phi, thân thiết với Quang Linh Vlogs. (Nguồn: Team châu Phi)

Thông báo này nhanh chóng khiến cộng đồng người theo dõi Team Châu Phi hoang mang. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ nội bộ của nhóm.

Trước đó vài ngày, Lindo chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh đã có mặt tại Việt Nam. Dù không nói rõ mục đích chuyến đi, nhiều người cho rằng Lindo mong muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại đây. Hiện anh đang ở Việt Trì (Phú Thọ). Lindo cũng ngỏ lời giao lưu, gặp gỡ và hợp tác quay video với những ai có nhu cầu.

Đáng chú ý, trong các bài đăng cá nhân, Lindo không nhắc gì đến Team Châu Phi cũng như không phản hồi thông báo từ phía nhóm. Một số khán giả còn phát hiện anh có dấu hiệu hợp tác với một team khác, song người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận hay giải thích.

Lindo thông báo đã có mặt tại Việt Nam. (Nguồn: Lindo)

Lindo tên thật là Manuel Arlindo, sinh năm 1997, quốc tịch Angola. Anh là một trong những thành viên gắn bó sớm nhất với Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi. Anh được khán giả yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt tốt, tính cách gần gũi, hài hước.

Khi có lượng người theo dõi lớn, Lindo lập kênh YouTube riêng. Anh được xem là thành viên bản địa giàu nhất và nổi tiếng nhất trong nhóm này khi mua được đất, xây nhà, mở quán kinh doanh đồ ăn ở chợ.

Năm 2023, Lindo quyết định tách ra tự lập nghiệp nhưng vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với các thành viên Team Châu Phi. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2025, sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, vợ chồng Lindo lập kênh YouTube mới, không còn đăng tải nội dung trên hệ sinh thái Team Châu Phi.