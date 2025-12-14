Tây Ninh: Từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học công nghệ

(VTC News) -

Tháo gỡ rào cản để thúc đẩy nguồn lực KHCN

Trong nhiều năm, khoa học và công nghệ đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của Tây Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, quản lý đô thị và cung ứng dịch vụ công. Tuy nhiên, tỉnh nhận định vẫn tồn tại không ít điểm nghẽn cản trở việc ứng dụng và lan tỏa các thành tựu khoa học - công nghệ.

Đó là sự thiếu liên kết giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp và viện nghiên cứu; quy trình phê duyệt nhiệm vụ khoa học còn kéo dài; nguồn kinh phí phân bổ chậm, thiếu tính linh hoạt; và hạn chế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tây Ninh đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để giải quyết những vấn đề trên, Tây Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là “giải phóng tối đa các nguồn lực đổi mới sáng tạo”, thông qua việc rà soát các quy định, quy trình nội bộ, loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết trong xét duyệt nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Tỉnh đặc biệt chú trọng khuyến khích doanh nghiệp chủ động đề xuất nhiệm vụ theo nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia sâu vào các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Bám sát định hướng của Chính phủ về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Tây Ninh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ mới. Các hoạt động liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh được mở rộng, thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác ba bên “Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp”.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia tại địa phương

Tây Ninh đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh ưu tiên xây dựng hạ tầng số đồng bộ, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, và tăng cường an toàn an ninh mạng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chuyển đổi phương thức điều hành từ thủ công sang quản lý thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Trong lĩnh vực kinh tế, Tây Ninh hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trẻ phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ. Các mô hình du lịch thông minh, nông nghiệp số và logistics thông minh bắt đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí vận hành.

Một trong những đột phá quan trọng của Tây Ninh là cải cách mạnh mẽ phương thức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng công khai, minh bạch và linh hoạt hơn. Tỉnh áp dụng quy trình đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo chuẩn quốc gia, nhưng đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ.

Toàn bộ quy trình đăng ký, xét duyệt, theo dõi tiến độ và nghiệm thu nhiệm vụ đã được tích hợp lên hệ thống trực tuyến, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, hạn chế sai sót và tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, doanh nghiệp. Các hội đồng chuyên môn được tổ chức với thành phần đa dạng, mời chuyên gia độc lập để bảo đảm tính khách quan và chất lượng đánh giá.

Tây Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cải cách cơ chế tài chính: Tăng quyền tự chủ cho nhà khoa học

Một điểm mới nổi bật là Tây Ninh quyết định cải cách toàn diện cơ chế quản lý tài chính trong thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, tỉnh chuyển mạnh từ cơ chế “kiểm soát chi tiết từng khoản” sang cơ chế “khoán theo sản phẩm”, phù hợp tinh thần Nghị định mới của Chính phủ về quản lý nhiệm vụ khoa học.

Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài được trao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí, bao gồm cả việc điều chỉnh chi phí từng hạng mục trong phạm vi dự toán đã được phê duyệt. Việc thanh quyết toán cũng được đơn giản hóa, giảm đáng kể thủ tục chứng từ, giúp các nhóm nghiên cứu tập trung thời gian vào công việc chuyên môn thay vì hành chính.

Song song với đó, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học - công nghệ bằng cách chuẩn hóa quy trình, cắt giảm hơn 50% thủ tục không cần thiết và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 100%. Tỉnh cam kết tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo nguyên tắc nhanh gọn, minh bạch, đồng thời thiết lập đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ.

Nhận thức rằng con người là yếu tố quyết định của đổi mới sáng tạo, Tây Ninh triển khai nhiều chương trình đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học - công nghệ.

Các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số, quản trị công nghệ, phân tích dữ liệu, cũng như các chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý khoa học được tổ chức thường xuyên. Tỉnh khuyến khích sử dụng chuyên gia quốc tế, đồng thời hỗ trợ sinh viên, nhà khoa học trẻ tham gia các hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp.