  • Zalo

Tây Ninh trên hành trình giảm nghèo

Thời sựThứ Bảy, 20/12/2025 07:34:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Công tác giảm nghèo bền vững luôn được Tây Ninh nỗ lực triển khai và đã đạt được những thành quả ấn tượng.

Tây Ninh trên hành trình giảm nghèo - 1
Dương Liễu
Bình luận
vtcnews.vn