Tây Ninh: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(VTC News) -

Nền tảng của mọi lĩnh vực phát triển

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ để tạo ra xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội, từ đó đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng của mọi lĩnh vực phát triển.

Theo lãnh đạo Tây Ninh, nâng cao nhận thức phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bởi lẽ, nhận thức đúng sẽ dẫn dắt hành động đúng. Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là lĩnh vực riêng của các cơ quan chuyên môn mà phải trở thành tư duy chung của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc tăng tốc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Để làm được điều đó, tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về vai trò, lợi ích của đổi mới sáng tạo, công nghệ số và các mô hình kinh tế mới. Các cấp ủy, chính quyền phải là lực lượng tiên phong trong thay đổi cách nghĩ, cách làm; cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu sử dụng công nghệ, tiếp cận phương pháp quản trị số, từ đó lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn xã hội.

Tiếp theo, muốn tạo bước đột phá trong đổi mới tư duy, Tây Ninh đang đẩy mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ tư duy hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển.

Việc chủ động tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ mới, các mô hình quản trị hiện đại sẽ giúp bộ máy công quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tư duy đổi mới cũng cần thể hiện ở khả năng dám nghĩ lớn, dám chấp nhận thử nghiệm cái mới, dám vượt qua những mô hình truyền thống để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành 9/16 nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao và đang tiếp tục triển khai 5/16 nhiệm vụ theo tiến độ.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học ghi nhận nhiều hoạt động tích cực. Sở đã thực hiện quản lý và theo dõi 107 nhiệm vụ KH&CN (bao gồm cả nhiệm vụ chuyển tiếp), trong đó có 01 nhiệm vụ cấp quốc gia, 72 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (bao gồm các chương trình về tài sản trí tuệ và năng suất chất lượng), 22 nhiệm vụ cấp cơ sở và 12 nhiệm vụ tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng mô hình. Đặc biệt, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh dừng thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Danh mục năm 2025.

Tây Ninh đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS trong doanh nghiệp.

Động lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất

Trước hết, Tây Ninh xác định KH&CN và ĐMST là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng. Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ công nghệ chế biến nông sản, hệ thống quản lý chất lượng đến tự động hóa và công nghệ môi trường.

Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được triển khai thành công trong lĩnh vực nông nghiệp - ngành chủ lực của tỉnh. Ví dụ, việc áp dụng công nghệ tưới thông minh, cảm biến theo dõi độ ẩm đất, phần mềm dự báo sâu bệnh hay công nghệ sau thu hoạch giúp doanh nghiệp nông nghiệp giảm đáng kể chi phí sản xuất, nâng cao tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng… cũng từng bước áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường.

Song song với phát triển KH&CN, Tây Ninh đặc biệt khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Tỉnh đã hình thành hệ sinh thái ĐMST gồm các cơ quan quản lý, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối cung - cầu công nghệ được tổ chức thường xuyên, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới và nguồn lực trí tuệ từ các viện nghiên cứu. Nhiều doanh nghiệp trẻ đã mạnh dạn áp dụng mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng số và dữ liệu lớn để tối ưu hóa hoạt động, từ đó hình thành các sản phẩm - dịch vụ sáng tạo mang giá trị cao.

Một trong những điểm sáng là việc Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hạ tầng số, tạo nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp thực hiện CĐS. Mạng lưới internet băng rộng, 4G và đang tiến tới 5G được phủ rộng, trung tâm điều hành đô thị thông minh được vận hành hiệu quả, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được tích hợp. Những nền tảng này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí và thời gian giao dịch, tạo môi trường minh bạch, thông suốt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ. Các doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN hoặc CĐS được xem xét hỗ trợ từ Quỹ phát triển KH&CN tỉnh, các gói tín dụng ưu đãi và chương trình khuyến công. Nhờ cơ chế này, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa - vốn gặp khó khăn về vốn - đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất mới, phần mềm quản trị hoặc các giải pháp số hóa, từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh một cách rõ rệt.