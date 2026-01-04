'Tàu ma' mắc cạn ở vùng biển Dung Quất

(VTC News) -

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp cận, xử lý một tàu vỏ sắt mang quốc tịch nước ngoài bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Tàu nước ngoài mắc cạn tại Quảng Ngãi. (Ảnh: B.P)

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Qua quan sát, tàu đóng cửa, không bật đèn; không phát hiện người trên trên tàu. Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1, tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng Nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết hiện thủy triều đang lên, sóng to nên các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận tàu vỏ sắt.

Đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để họp bàn, xây dựng phương án tiếp cận, lai dắt và xử lý tàu trong thời gian sớm nhất.