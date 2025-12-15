Tạt xăng doạ giết cả nhà hàng xóm, người đàn ông lĩnh 18 tháng tù

(VTC News) -

Ngày 15/12, TAND khu vực 1 (TP Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “đe dọa giết người” đối với bị cáo Cao Ngọc Hiếu (SN 1976, trú TP Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 17/11, sau khi đi uống cà phê về, Hiếu nhìn thấy phía trước nhà anh Trần Minh Đức (SN 1988) đang thi công sửa chữa, có treo lưới “lan” bảo hộ công trình. Cho rằng việc treo lưới đối diện cửa nhà mình gây mất mỹ quan, Hiếu sang yêu cầu tháo xuống nhưng anh Đức không đồng ý, dẫn đến cãi vã.

Sau đó, Hiếu về nhà lấy bật lửa châm đốt lưới “lan” treo trước nhà anh Đức. Khi đám cháy được dập tắt, Hiếu tiếp tục xông vào sân, chửi bới và dùng lời lẽ đe dọa giết gia đình anh Đức. Thấy hành vi hung hãn của Hiếu, anh Đức dùng điện thoại ghi lại sự việc thì Hiếu càng lớn tiếng thách thức, đe dọa “cho cả nhà mi chết luôn”.

Bị cáo Cao Ngọc Hiếu tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Không dừng lại ở đó, Hiếu còn đến một quầy tạp hóa mua 2 lít xăng, đựng trong hai chai nhựa, rồi quay lại nhà anh Đức. Tại đây, Hiếu mở nắp chai xăng tạt vào người anh Đức, miệng hô “mi và tao cùng chết”. Khi anh Đức bỏ chạy vào phía sau nhà, Hiếu tiếp tục tạt xăng về phía ông Trần Công Đoàn (SN 1953, bố anh Đức) khi ông đang đi báo Công an.

Sau đó, Hiếu tưới số xăng còn lại lên lưới “lan” trước hàng rào và châm lửa đốt, rồi tiếp tục đứng ngoài cổng chửi bới, thách thức, ném nhiều đồ vật vào nhà anh Đức.

Do lo sợ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của gia đình, anh Đức phải thuê người lắp thêm camera giám sát, chuyển sang dạy học trực tuyến, thuê phòng ở tạm qua đêm. Riêng ông Trần Công Đoàn do quá lo lắng, mất ngủ kéo dài, huyết áp tăng cao phải nhập viện điều trị.

Cùng ngày, anh Trần Minh Đức làm đơn tố cáo hành vi của Cao Ngọc Hiếu đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra xác định, bị cáo đã dùng xăng, chất lỏng dễ cháy để tạt vào người anh Đức và ông Đoàn nhằm mục đích đe dọa giết người, khiến các nạn nhân thực sự hoảng sợ, lo lắng việc đe dọa sẽ được thực hiện.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Ngọc Hiếu 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.