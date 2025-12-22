Taseco Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp 20 năm thành lập

(VTC News) -

Ngày 20/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Taseco Group tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Khoảnh khắc Taseco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Taseco tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội đã công bố Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Taseco Group, ghi nhận những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh - chia sẻ: “Taseco hôm nay được xây dựng từ sự đồng lòng và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ. Chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên - những người đã chung tay vun đắp nền tảng để Taseco có được thành quả như ngày hôm nay.”

Đồng thời ông cũng khẳng định, Taseco sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa quản trị, hướng tới sự phát triển bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, cán bộ nhân viên và các cổ đông.

Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 20 năm phát triển của Taseco.

Hành trình 20 năm: Từ nhà hàng Lucky đến Tập đoàn tư nhân đa lĩnh vực

Khởi đầu từ nhà hàng Lucky đầu tiên tại sân bay Nội Bài vào năm 2005, Taseco đã trải qua hành trình hai thập kỷ phát triển không ngừng, từng bước vượt qua nhiều giai đoạn thử thách, hoàn thiện mô hình quản trị và mở rộng lĩnh vực hoạt động. Đến nay, doanh nghiệp trở thành tập đoàn uy tín, hoạt động chủ lực trong hai lĩnh vực là dịch vụ phi hàng không và bất động sản, với hai công ty thành viên trụ cột là Taseco Airs và Taseco Land.

Trong mảng dịch vụ phi hàng không, Taseco Airs là doanh nghiệp dẫn đầu cả nước, hoạt động tại 7 sân bay quốc tế với hơn 150 điểm kinh doanh. Doanh nghiệp sở hữu 9 công ty thành viên và liên kết, cùng đội ngũ hơn 2.300 lao động, từng bước xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ sân bay đa dạng và có tính liên kết cao.

Năm 2018, Taseco Airs chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán AST. Tính đến ngày 20/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 450 tỷ đồng và vốn hóa thị trường đạt hơn 3.400 tỷ đồng.

Danh mục hoạt động của Taseco Airs bao gồm chuỗi nhà hàng, cửa hàng ăn nhanh, lưu niệm với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách. Ngoài ra, hệ thống phòng chờ thương gia do Taseco Airs vận hành, hợp tác cùng Vietcombank, Techcombank và Nam Á Bank, được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Doanh nghiệp cũng cung cấp các giải pháp quảng cáo tại sân bay và dịch vụ đón tiễn chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả khai thác thương mại tại các cảng hàng không. Mỗi năm, Taseco Airs phục vụ hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam.

Taseco mang đến những sản phẩm và dịch vụ bất động sản ưu việt và chất lượng hàng đầu. (Phối cảnh dự án Long Bien Central)

Bên cạnh lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển dài hạn, Taseco bắt đầu mở rộng sang bất động sản từ năm 2007 và chính thức thành lập Taseco Land vào năm 2009. Đến nay, doanh nghiệp hiện diện tại hơn 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, với đội ngũ hơn 600 nhân sự được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn.

Taseco Land hiện đang triển khai hơn 30 dự án tại các địa phương trọng điểm, tập trung vào những khu vực có tiềm năng, với tổng quỹ đất tích lũy vượt 1.000 ha. Mỗi dự án đều được lựa chọn vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, đầu tư chỉn chu và đảm bảo pháp lý minh bạch. Danh mục phát triển của Taseco Land cũng cho thấy chiến lược phát triển đa dạng khi trải rộng trên nhiều phân khúc: Từ bất động sản đô thị, khu công nghiệp đến nghỉ dưỡng và giải trí

Để hoàn thiện chuỗi giá trị bất động sản, Taseco Land đầu tư phát triển năng lực thi công thông qua hai đơn vị thành viên là Icon4 và Ikcons, giúp chủ động kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công từ giai đoạn hạ tầng cho đến hoàn thiện tổng thể. Đồng thời, Taseco Land cũng đặc biệt chú trọng đến công tác vận hành sau đầu tư, với dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng và cư dân tại mỗi dự án.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Taseco Land chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán TAL. Tính đến ngày 20/12/2025, vốn điều lệ của Taseco Land đạt 3.600 tỷ đồng và vốn hóa thị trường vượt 17.600 tỷ đồng, khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Đóng góp cho cộng đồng: trách nhiệm như một phần văn hóa

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Taseco luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Hành trình 20 năm qua không chỉ là quá trình xây dựng doanh nghiệp, mà còn là hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng. Tính đến nay, Taseco đã dành hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội – một cam kết xuyên suốt, thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động và cộng đồng.

Hai mươi năm là một hành trình của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng. Với nền tảng vững chắc đã được khẳng định, Taseco đang tự tin bước tiếp trên con đường phát triển, hướng tới những mục tiêu cao hơn, xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và niềm tin của xã hội.