TAPUHO và bước chuyển của thị trường thiết bị gia dụng Việt

(VTC News) -

TAPUHO là thương hiệu được đăng ký tại Đức và châu Âu, có trụ sở tại: Antoniterstraße 17 50667 Köln Deutschland, CHLB Đức. Toàn bộ sản phẩm của TAPUHO được nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, chú trọng yếu tố an toàn cho sức khỏe và độ bền. Các vật liệu như inox 304 cao cấp được sử dụng phổ biến để hạn chế oxy hoá và tránh giải phóng chất độc hại trong quá trình nấu nướng.

Công nghệ chiên không dầu kết hợp quạt đối lưu 360 độ giúp giảm đến 96% lượng dầu mỡ, hỗ trợ cải thiện chế độ ăn cho người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc cần kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, các chức năng tự động kiểm soát nhiệt độ trong những món chiên rán giúp hạn chế hình thành acrylamide – chất gây hại nếu thực phẩm bị quá nhiệt.

Đáng chú ý, một số sản phẩm sở hữu chức năng làm tỏi đen độc quyền cho phép tùy chỉnh thời gian lên men từ 8 đến 15 ngày, giúp tối ưu hoạt chất sulforaphane tốt cho sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, TAPUHO nhấn mạnh đến tính phù hợp với khẩu vị và thói quen nấu nướng của người Việt. Do đó, mỗi thiết bị đều tích hợp nhiều chế độ chế biến các món quen thuộc, giúp rút ngắn thời gian vào bếp nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống. “Chúng tôi hiểu rằng bữa cơm gia đình vẫn là giá trị cốt lõi trong văn hóa Việt. Công nghệ phải phục vụ để giữ gìn điều đó”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cùng với chất lượng sản phẩm, hệ thống dịch vụ hậu mãi được xem là lợi thế cạnh tranh của TAPUHO khi doanh nghiệp sở hữu 18 trạm bảo hành trên toàn quốc, đảm bảo hỗ trợ kịp thời và minh bạch. Trong bối cảnh thị trường gia dụng ghi nhận nhiều hạn chế như bảo hành chậm, thiếu linh kiện chính hãng, cách làm này được đánh giá là phù hợp với xu hướng tiêu dùng thông minh hiện nay.

Trải qua hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam, TAPUHO dần chứng minh vai trò của mình khi lọt Top 10 “Thương hiệu tin cậy – Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tận tâm” tại Gala Chào Xuân 2024. Danh hiệu này là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang ghi nhận sự nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp trong nước cũng như những thương hiệu chú trọng chất lượng nhập khẩu.

Trong chiến lược dài hạn, TAPUHO đặt mục tiêu phát triển những dòng sản phẩm gia dụng không chỉ tối ưu tiện nghi mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm ngay từ chế độ dinh dưỡng hằng ngày đồng thời giảm tải gánh nặng nội trợ cho người tiêu dùng.

Việc một thương hiệu gia dụng lựa chọn hướng đi dựa trên công nghệ Đức và nhu cầu thực tế của người Việt được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường thiết bị bếp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chất lượng thay vì giá thành. TAPUHO kỳ vọng mỗi sản phẩm đưa ra thị trường sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm nấu nướng trong các gia đình, để mỗi bữa cơm không chỉ ngon miệng mà còn an toàn, dinh dưỡng và trọn vẹn hơn.