Tập đoàn TH để lại dấu ấn bằng chiến dịch 'Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh'

TH đang lặng lẽ kết nối hàng nghìn người bằng những giá trị bền vững, để mỗi chiếc vỏ hộp sữa được “nối dài vòng đời” và mỗi hành động nhỏ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho tương lai.

Giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, ít ai để ý rằng việc thu gom từng chiếc vỏ hộp sữa cũng có thể trở thành hạt giống gieo mầm lối sống xanh. Hành trình "Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh” bắt đầu từ những thao tác đơn giản, dễ làm: Rửa sạch, làm khô và gấp gọn những chiếc vỏ hộp. Những hành động ấy nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với thiên nhiên và khơi dậy thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Ngọc Anh (26 tuổi, Hà Nội) ban đầu chỉ tò mò tham gia, nhưng giờ đây, việc rửa và gấp gọn vỏ hộp sữa đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu trong ngày. Cô bộc bạch: "Nhìn túi vỏ đầy lên, mình cảm thấy tự hào vì đã làm một việc nhỏ nhưng có ý nghĩa cho môi trường".

Trong khi đó, Thu Trang (28 tuổi, TP.HCM), lại tìm thấy niềm vui trong việc nhận các món quà tái chế của TH: "Không chỉ "ghiền" gom vỏ hộp, mình còn mê các món quà như mắc áo, chậu cây,... Nhận quà mà thấy ý nghĩa hơn hẳn, vì biết rằng vòng đời của chiếc hộp sữa mình uống mỗi ngày đã được nối dài theo cách đầy ý nghĩa".

Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành ấy phản ánh giá trị thật của chương trình. Không ồn ào, không hình thức, “Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh” đã âm thầm xây dựng một cộng đồng yêu môi trường, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần nuôi dưỡng thói quen tốt và một phong cách sống mới - xanh, lành, bền vững hơn.

Chính nhờ những giá trị sâu sắc ấy, chiến dịch thu gom vỏ hộp của TH không còn là phong trào nhất thời, mà trở thành thói quen bền vững trong đời sống hằng ngày, lan tỏa trách nhiệm đến muôn nơi.

Từ khi khởi xướng, phong trào sống xanh của Tập đoàn TH đã lan tỏa mạnh mẽ và ghi nhận những kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 30/12/2025, có hơn 13.300 lượt khách hàng tham gia chiến dịch trên toàn quốc và theo báo cáo từ Lagom Việt Nam, chiến dịch đã thu gom hơn 10,8 tấn vỏ hộp sữa. Mỗi tấn vỏ hộp được thu gom thành công đồng nghĩa với hàng nghìn chiếc hộp sữa được "lên đời" thay vì nằm lại hàng chục năm ngoài môi trường, góp phần giảm đáng kể gánh nặng rác thải.

Những chiếc vỏ hộp sữa ấy tiếp tục được “nối dài vòng đời” qua các hoạt động sáng tạo tại ba Workshop “Vỏ hộp tái Xinh” diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch “Thu Gom Vỏ Hộp, Lan Tỏa Sống Xanh 2025”. Tại đây, người tham gia tự tay hồi sinh vỏ hộp sữa thành các sản phẩm sáng tạo như chậu cây, khung tranh 3D, bookmark, móc treo trang trí. Trải nghiệm thú vị này mang đến lời nhắn nhủ: tái chế không khó, chỉ cần kiên tâm thực hiện từ hôm nay.

Hơn thế, chiến dịch còn mang đến những thay đổi thiết thực và ấm áp cho trẻ em vùng cao. TH đã tài trợ 25 bộ bàn ghế cùng nhiều vật dụng cần thiết khác được làm từ vỏ hộp sữa tái chế, gửi tặng đến 5 trường tiểu học, trung học cơ sở tại các vùng khó khăn thuộc tỉnh Sơn La. Từ những vỏ hộp đã qua sử dụng, nay trở thành chiếc bàn học độc đáo, nối dài vòng đời sản phẩm và trao đi giá trị tri thức cho thế hệ tương lai. Đây chính là minh chứng sống động cho sức mạnh nhân rộng của việc tái chế, không chỉ là hành động vì Trái Đất, mà còn tạo nên giá trị bền vững cho cộng đồng.

Từ những bước đi đầu tiên, Tập đoàn TH đã chọn công nghệ cao là nền tảng, khoa học quản trị làm công cụ và hướng mọi hoạt động tới giá trị bền vững, ưu tiên sức khỏe con người, môi trường sống. Trên con đường xanh mà TH đang đi, môi trường là một trong 6 trụ cột trong chính sách phát triển bền vững, cùng với dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của TH đều hướng tới sự thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang là thách thức toàn cầu, TH đã hiện thực hóa cam kết bằng các giải pháp sáng tạo và thiết thực: ứng dụng công nghệ hiện đại, giảm nhựa và sử dụng vật liệu có thể tái chế.

Các sản phẩm TH true MILK bắt đầu hành trình “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”, với công nghệ tiên tiến và tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên Nhiên”. Khi đến tay người tiêu dùng, TH tiếp tục đồng hành qua những sáng kiến khuyến khích thói quen xanh, để mỗi lựa chọn nhỏ hàng ngày trở thành hành động bảo vệ môi trường.

TH cũng là một trong những doanh nghiệp sữa đầu tiên ứng dụng giải pháp thìa sữa chua từ nguyên liệu thân thiện hơn với môi trường. Sau đó, TH giảm cung ứng 50% (tiến tới giảm 100%) số lượng thìa sữa chua, khuyến khích thói quen hạn chế dùng đồ nhựa dùng một lần.

Những sáng kiến khác như bỏ màng co nắp chai trên các sản phẩm TH True WATER; ứng dụng công nghệ cao giảm khối lượng chai nhựa; giảm độ dày nhãn mác nhựa... cũng được đánh giá cao về hiệu quả, giúp Tập đoàn giảm 6.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm.

Tại hệ thống TH true mart, túi nilon được thay thế hoàn toàn bằng túi sinh học thân thiện với môi trường, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng túi canvas. Doanh thu từ chương trình này được đóng góp cho các dự án bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp cùng các tổ chức uy tín như Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Ngoài ra, TH cũng đẩy mạnh loạt giải pháp giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Điển hình là dừng lò hơi đốt dầu FO, chuyển sang nhiên liệu sinh khối, giúp giảm hơn 80% phát thải, tương đương 7.000 tấn CO₂ mỗi năm. Song song, Tập đoàn tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, trồng cây xanh và thúc đẩy các thói quen tiết kiệm năng lượng trong toàn hệ thống.

Nhờ những nỗ lực này, hai công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn - Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã được chứng nhận Trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014, do tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union thẩm định và xác nhận.

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, TH không ngừng nỗ lực mang lại “Hạnh phúc đích thực" cho cộng đồng bằng cách hồi đáp lại những giá trị tốt đẹp nhất về với thiên nhiên. Những nỗ lực này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa phong cách sống mới, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

Từng chiếc vỏ hộp nhỏ bé, khi được gom lại, trở thành mảnh ghép không thể thiếu của hành trình xanh đầy ý nghĩa. Chiến dịch “Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh” của Tập đoàn TH không chỉ là một chiến dịch môi trường, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng trên con đường hướng tới tương lai bền vững.

Mỗi chiếc vỏ hộp sữa là một lời nhắc nhở thầm lặng về lối sống văn minh và biến việc thu gom thành thói quen đẹp. Hãy cùng nhau chung tay mỗi ngày để góp phần bảo vệ Trái Đất và gieo những hạt mầm xanh cho thế hệ mai sau.