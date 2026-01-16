Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Đề xuất nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn

Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, cho biết, T&T Group đang triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như: tài chính - ngân hàng; bất động sản; năng lượng; hạ tầng, logistics, hàng không; công thương; nông, lâm nghiệp và thể thao…

Tập đoàn đã và đang tiên phong đầu tư, phát triển và đưa vào vận hành nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc, từng bước hình thành hệ sinh thái đa ngành với chiến lược phát triển toàn diện, năng lực triển khai thực tiễn và nguồn lực tài chính vững mạnh.

Tại Lâm Đồng, T&T Group xác định đây là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược đầu tư, kinh doanh dài hạn của Tập đoàn. Thời gian qua, T&T Group đầu tư, triển khai một số dự án quy mô lớn tại địa phương như dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Trung tâm thương mại Đắk Mil, Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, dự án trồng và chăm sóc cà phê công nghệ cao, dự án nông trường mẫu T.Vita, dự án trồng và chăm sóc cây cao su …, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Đặc biệt, trong bối cảnh Lâm Đồng được mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, địa phương đã trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ lợi thế địa lý của ba tiểu vùng cao nguyên - trung du - duyên hải. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng khai thác hiệu quả các trụ cột kinh tế chủ lực, bao gồm nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; công nghiệp khai khoáng và năng lượng; kinh tế biển, logistics và xuất khẩu.

Sự hội tụ đồng thời của các yếu tố biển - rừng - cảng biển - cửa khẩu - sân bay, cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, đang mở ra nhiều dư địa phát triển mới cho Lâm Đồng, dựa trên lợi thế riêng của từng khu vực và khả năng liên kết không gian kinh tế từ cao nguyên xuống duyên hải.

Với vị trí chiến lược trên các trục hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là trung tâm logistics và hậu cần quan trọng, đóng vai trò là mắt xích trọng yếu trong các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây và chuỗi cung ứng liên vùng.

Trên cơ sở đó, với kinh nghiệm và thế mạnh trong các lĩnh vực mà tập đoàn đã đầu tư thành công, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản… và các mô hình phát triển kinh tế bền vững khác, trên tinh thần tuân thủ quy hoạch và quy định pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất đầu tư 3 dự án gồm: Khu đô thị cao cấp phường Lâm Viên - Đà Lạt và phường Xuân Trường - Đà Lạt; khu đô thị phức hợp sáng tạo - khởi nghiệp và vui chơi giải trí R’chai (Đức Trọng); khu đô thị cao cấp hồ Nam Phương (phường 1, Bảo Lộc).

Với các dự án đề xuất đầu tư xây dựng mới, Tập đoàn T&T kiến nghị tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho phép Tập đoàn nghiên cứu, đầu tư và triển khai thực hiện; đồng thời, UBND tỉnh quan tâm, thực hiện đẩy nhanh thủ tục pháp lý, công tác quy hoạch, hướng dẫn, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn T&T đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để Tập đoàn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Các dự án gồm: Dự án nhà máy điện mặt trời Tân Đức 1; Dự án điện gió khu vực huyện Tuy Phong (cũ); Dự án điện gió khu vực huyện Bắc Bình (cũ); Nhà máy điện gió khu vực biển gần bờ huyện Tuy Phong, Bắc Bình (cũ); Nhà máy điện gió khu vực biển gần bờ huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân, thị xã La Gi trước đây, nay thuộc các xã La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ. Tổng công suất dự kiến của các dự án trên lên tới trên 500MW.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn T&T đang quan tâm nghiên cứu 2 dự án. Cụ thể, dự án trồng và phát triển bền vững cây bơ hướng đến mục tiêu xuất khẩu quả bơ tươi và sản phẩm chế biến sâu từ bơ đáp ứng nhu cầu thị thường quốc tế. Bên cạnh đó là dự án quả mọng nhằm phát triển vùng trồng các loại quả mọng nhập nội để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng địa phương

Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển khẳng định, bên cạnh các dự án đang được đề xuất nghiên cứu đầu tư, với lợi thế có hợp tác sâu rộng với nhiều tập đoàn quốc tế cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng Lâm Đồng trong nhiều dự án chiến lược cũng như đề xuất thêm nhiều ý tưởng mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Tập đoàn T&T Group kỳ vọng sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài với tỉnh Lâm Đồng trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế của địa phương trong nước và quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các dự án bền vững, mang lại giá trị kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, Chủ tịch Điều hành T&T Group nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao các đề xuất đầu tư của Tập đoàn; đồng thời nhận định, nếu được triển khai thành công, các dự án sẽ có đóng góp quan trọng trong việc thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Đối với các dự án bất động sản, năng lượng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, khảo sát kỹ lưỡng để tránh chồng lấn với các dự án do nhà đầu tư khác đề xuất; đồng thời xem xét đưa các dự án vào quy hoạch tỉnh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để tỉnh triển khai các dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các dự án Tập đoàn T&T đã được chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục triển khai công tác khảo sát; yêu cầu quá trình thực hiện phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn T&T. Đối với các dự án đủ điều kiện triển khai ngay, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục; đối với các dự án cần tiếp tục đánh giá, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn để khảo sát, làm rõ các nội dung liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất với UBND tỉnh.