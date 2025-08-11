Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV

(VTC News) -

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham gia của 220 đại biểu đại diện cho 9.287 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Hoàng An – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam - cho biết, với tinh thần khát vọng phát triển, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp bứt phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, đột phá; phát triển Tập đoàn bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đại hội nhất trí đánh giá, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thế giới, tình hình trong nước mặc dù có những tác động không thuận lợi đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025), góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo củng cố khối đoàn kết, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp, thay đổi toàn diện, triệt để thể chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công tác cán bộ, khơi dậy và phát huy tinh thần, trí tuệ của người lao động ngành điện,...

Nhờ đó, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, các kết quả đạt được nửa cuối nhiệm kỳ có những khởi sắc, cung ứng điện được đảm bảo, khối lượng đầu tư xây dựng tăng vượt bậc, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, tình hình tài chính dần được cải thiện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh ổn định, duy trì tốc độ đầu tư xây dựng cao. Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội tại 26 đảng bộ trực thuộc và 777 tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 01 và 07 của Đảng uỷ Chính phủ.

Đại hội cũng nghiêm túc đánh giá, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh những tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập trong nhiệm kỳ; bổ sung, làm phong phú, sâu sắc thêm nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng bộ; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; Tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch; Quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ EVN đã nhấn mạnh 3 khâu đột phá chính bao gồm: (1) Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; Quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; (2) Tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện; (3) Đột phát phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 30 người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã bầu ra 10 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ông Đặng Hoàng An tiếp tục tín nhiệm được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn cũng tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn gồm có 04 người.

Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ Tập đoàn đi dự đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành, cấp ủy cấp trên, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn sẽ nỗ lực, cố gắng không ngừng, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tập đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.