Tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của Nhân dân là đích đến

Tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chiều 21/1, bà Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng".

Bà Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp).

Bà Lam cho biết, qua các kỳ Đại hội và đặc biệt rõ nét tại văn kiện trình Đại hội XIV, Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển".

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

"Vì vậy, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Một đất nước hùng cường không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, bằng những con số tăng trưởng GDP, mà quan trọng hơn là chỉ số hạnh phúc của người dân. Sự phồn vinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người dân đều cảm thấy ấm no, tự do và hạnh phúc", bà Lam nhấn mạnh.

Đảng bộ xã Tân Khánh Trung tâm đắc sâu sắc với quan điểm chỉ đạo: "Phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá".

Bà Lam cho rằng, đây không chỉ là phương châm hành động, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đều phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân.

Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Khánh Trung nhận thức rằng "địa phương hạnh phúc" không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được cấu thành bởi những yếu tố rất cụ thể: Đó là nơi đời sống Nhân dân được ổn định, an toàn, văn minh. Người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa tốt nhất; được sống trong môi trường sinh thái trong lành.

Đó là nơi có chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân; một bộ máy công quyền biết "lo nỗi lo của dân, vui niềm vui của dân". Đó là nơi có một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, nơi tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh và gìn giữ.

"Địa phương là nền tảng của quốc gia, vì vậy xây dựng địa phương hạnh phúc sẽ góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Khi người dân hạnh phúc, người dân sẽ tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, đồng thuận với chính quyền và hăng say lao động sáng tạo. Đó chính là nội lực, là sức mạnh mềm để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình, sánh vai với các cường quốc năm châu", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung nêu quan điểm.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Lam, xã Tân Khánh Trung là minh chứng sống động cho nỗ lực kiến tạo hạnh phúc từ những thách thức.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị (xã Long Hưng A, Long Hưng B, xã Tân Khánh Trung), sau sáp nhập, địa phương đối diện với áp lực của một địa bàn rộng, dân số đông, xuất phát điểm về kinh tế - xã hội ở mức trung bình so với các địa phương lân cận. Tuy nhiên, bằng khát vọng vươn lên, Đảng bộ xã đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, để tiếp tục xây dựng Tân Khánh Trung trở thành địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

"Theo đó, Tân Khánh Trung lấy hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm, đưa mục tiêu xây dựng địa phương hạnh phúc vào nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ số về sự hài lòng, chỉ số sức khỏe, môi trường sống... thành các chỉ tiêu pháp lệnh trong nghị quyết Đảng bộ xã hằng năm. Xã xác định rõ, tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của Nhân dân là đích đến", bà Lam nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo xã Tân Khánh Trung, địa phương đang xây dựng chính quyền phục vụ, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, thờ ơ với dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về đạo đức và tinh thần cống hiến để Nhân dân noi theo.

Xã Tân Khánh Trung xác định phát triển kinh tế gắn với an sinh và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử cho nông sản, kết hợp du lịch sinh thái để gia tăng giá trị. Bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu, xử lý rác thải, bảo vệ dòng sông quê hương, vì môi trường sống trong lành là yếu tố cấu thành quan trọng của hạnh phúc.

Đồng thời, xã Tân Khánh Trung xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; chăm lo cho người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau...

Bà Nguyễn Thị Thuý Lam khẳng định, khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng xây dựng địa phương hạnh phúc không phải là giấc mơ xa vời, mà đang được hiện thực hóa từng ngày từ những việc làm cụ thể tại mỗi thôn, xóm.

"Bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Khánh Trung phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên chung sức đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung phát biểu.

