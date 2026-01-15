Tặng đồ gia dụng, xây mái ấm trọn vẹn cho người dân trong 'Chiến dịch Quang Trung'

(VTC News) -

Những ngày qua, hưởng ứng chiến dịch Quang Trung, thương hiệu Rapido đã đồng hành cùng lực lượng CSCĐ Nam Trung Bộ trao tặng đồ gia dụng thiết yếu cho 150 nhà mới với tổng giá trị tài trợ hơn 750 triệu đồng tại Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi.

Lực lượng CSCĐ Nam Trung Bộ đồng hành cùng thương hiệu Rapido trao tặng đồ gia dụng thiết yếu cho nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung tại Quảng Ngãi

Sáng sớm, từ gian bếp nhỏ nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) đã tỏa ra mùi tường mới và hơi ấm. Đứng trong căn nhà vững chãi vừa được bàn giao, bà Châu khẽ chạm tay vào chiếc nồi cơm điện, cái ấm siêu tốc còn thơm tho, những món quà mà trước đây, trong những đêm thức trắng chạy lũ, bà chưa bao giờ dám mơ tới.

"Có nhà mới vô cùng hạnh phúc. Nhưng có thêm cái nồi cơm điện, cái bếp điện, bộ nồi inox, chảo, quạt, tôi thấy niềm hạnh phúc ấy được nhân lên và căn nhà mình thực sự là một tổ ấm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được dùng cái bếp đẹp thế này. Từ nay không còn lo trời mưa gió nữa.

Tôi cảm ơn nhà nước, cảm ơn các chú công an, cảm ơn công ty Rapido rất nhiều!", bà Châu xúc động.

Bàn giao nhà và tặng đồ gia dụng Rapido cho bà Nguyễn Thị Mỹ Châu tại Khánh Hòa

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng bà Châu, mà còn là câu chuyện của hàng nghìn gia đình trong chiến dịch nghĩa tình mang tên Chiến dịch Quang Trung.

Từ lời kêu gọi “thần tốc, thần tốc hơn nữa” của Thủ tướng để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân, thương hiệu Rapido đã nhanh chóng nhập cuộc với một tinh thần trách nhiệm cao nhất bằng hành động đi sâu, đi sát vào đời sống thực tế của người dân.

Cụ thể, 150 gói đồ gia dụng thiết yếu, mỗi gói trị giá hơn 5 triệu đồng, đã được chuẩn bị để trao tặng cho 150 ngôi nhà mới tại ba tỉnh trọng điểm: Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi.

Tặng đồ gia dụng cho ngôi nhà mới, trao tổ ấm hạnh phúc “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Một ngôi nhà mới nếu thiếu đi hơi ấm từ gian bếp, thiếu đi sự tiện nghi của những vật dụng sinh hoạt thì vẫn chưa thể gọi là một tổ ấm trọn vẹn.

Rapido mong muốn cuộc sống của người dân vùng lũ được thực sự bắt đầu từ bữa cơm chiều được dọn ra thơm nức, từ giấc ngủ được trọn vẹn khi có những đồ gia dụng thiết yếu trong ngôi nhà.

Gói quà tặng trị giá 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bao gồm: Nồi cơm điện; Bếp điện & Bộ nồi inox, chảo chống dính; Ấm đun siêu tốc; Quạt điện & Bóng đèn...

Người dân xúc động nhận gói quà tặng đồ gia dụng trị giá hơn 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình từ thương hiệu Rapido.

Tại lễ bàn giao nhà ở tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Sự phối hợp giữa Trung đoàn E23 và Công ty Rapido Asia không chỉ giúp người dân có chỗ ở mà còn giúp họ sớm ổn định sinh hoạt. Đó là sự chăm lo toàn diện"

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng những những chiến sĩ đang ngày đêm vượt nắng thắng mưa, mang đến ngôi nhà hạnh phúc cho người dân vùng lũ” đại diện thương hiệu Rapido chia sẻ.

Lực lượng Công an Nam Trung Bộ trao tận tay người dân vùng lũ từng sản phẩm gia dụng thiết yếu giúp ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng Chiến dịch Quang trung của Chính phủ, Rapido không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, mà còn chính thức định vị bước đi của một thương hiệu gia dụng quốc dân

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương.

Những cán bộ, chiến sĩ vẫn đang miệt mài trên những công trường xây dựng tại Gia Lai, Quảng Ngãi để kịp bàn giao nhà trước Tết. Và những chuyến xe chở đồ gia dụng Rapido đang lăn bánh vội để kịp mang hơi ấm đến từng căn bếp mới.

Mỗi ngôi nhà mới được trao đi, mỗi chiếc nồi cơm điện được bật nút, mỗi gian bếp được thắp lửa mang theo hy vọng trở thành một trong số hàng triệu viên gạch nhỏ bé, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây nên một Việt Nam hùng cường, nhân ái.