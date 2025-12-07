Tấn công bằng máy bay không người lái tại Sudan, ít nhất 50 người thiệt mạng

Cuộc tấn công của RSF xảy ra hôm 4/12, tại thị trấn Kalogi, thuộc khu vực Nam Kordofan của Sudan, trong số 50 người thiệt mạng có 33 trẻ em. Các nhân viên y tế cho biết, số người thiệt mạng dự kiến ​​cao hơn, nhưng tình trạng mất liên lạc tại khu vực khiến việc báo cáo thương vong trở nên khó khăn.

Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh giữa Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) và quân đội Sudan. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm dân thường thiệt mạng trên khắp khu vực Kordofan trong vài tuần qua, khi giao tranh dữ dội chuyển từ khu vực Darfur, sau khi RSF chiếm được thành phố El-Fashir - thành trì cuối cùng của quân đội Sudan tại khu vực này.

Trước đó, RSF cáo buộc quân đội Sudan thực hiện cuộc không kích hôm 29/11, nhằm vào một ngôi trường cũng tại khu vực Kordofan, khiến hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có nhiều học sinh.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cảnh báo, Kordofan có thể phải đối mặt với những hành động tàn bạo mới giống như ở El-Fashir, nơi xảy ra các vụ hành quyết, giết người hàng loạt, hãm hiếp và nhiều hành vi tàn bạo khác.

RSF và quân đội Sudan đã giao tranh giành quyền lực ở Sudan kể từ 4/2023. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 40.000 người thiệt mạng do cuộc xung đột và 12 triệu người phải di dời. Tuy nhiên, các nhóm nhân đạo cho rằng, số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn nhiều.