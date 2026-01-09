Tân Bí thư Phú Thọ Phạm Đại Dương: Nỗ lực hết mình để phát huy truyền thống Đất Tổ

(VTC News) -

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Đại Dương gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã luôn quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng giao nhiệm vụ, giao trọng trách làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Dương cho biết bản thân nhận thức sâu sắc đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và phát huy mạnh truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ. Tập trung tiên phong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra và đặc biệt tới đây là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Dương mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị của tỉnh nhà.