Tâm Trí Sài Gòn đẩy mạnh công nghệ và nghiên cứu, nâng chất lượng điều trị

Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với tối ưu trải nghiệm người bệnh.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn – Giám đốc vận hành Tập đoàn Y khoa Tâm Trí, kiêm Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn - cho biết, hội nghị được định vị là “bệ phóng chiến lược” để đưa các định hướng này vào thực tiễn.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn và đối tác tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026.

Theo đó, điểm nhấn là chuyển hóa các đề tài nghiên cứu thành giải pháp điều trị cụ thể, thay vì dừng ở lý thuyết. Các sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng nhằm rút ngắn thời gian điều trị, giảm mức độ can thiệp và nâng cao hiệu quả lâm sàng cho người bệnh.

Song song, bệnh viện tập trung xây dựng mô hình chăm sóc theo tiêu chí “bác sĩ 5 sao”, kết hợp giữa năng lực chuyên môn và khả năng đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

“Chất lượng khám chữa bệnh không chỉ nằm ở máy móc hay phác đồ, mà nằm ở con người”, bác sĩ Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

BS.CK2 Phan Thanh Toàn, Giám đốc chuyên môn khối Nội Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn – thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tại hội nghị.

Ở góc độ vận hành, các đề tài cải tiến chất lượng cũng được triển khai nhằm tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Việc giảm thời gian chờ, cải thiện luồng bệnh nhân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Trong lĩnh vực tiêu hóa, hệ thống nội soi Olympus Evis X1 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương nhỏ mà phương pháp thông thường có thể bỏ sót. Công nghệ này cho phép phân tích hình ảnh theo thời gian thực, góp phần nâng cao độ chính xác trong tầm soát bệnh.

Khi kết hợp với nội soi không đau, quá trình thăm khám trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp người bệnh giảm áp lực tâm lý và hợp tác tốt hơn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla dự kiến đưa vào vận hành sẽ bổ sung năng lực chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, đặc biệt trong các bệnh lý thần kinh, cột sống và cơ xương khớp.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn và ông Thao Nguyễn – Chuyên viên Thương mại, Phòng Thương mại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ – bắt tay tại khu vực hệ thống MRI SIGNA Creator, đánh dấu nâng cao năng lực chẩn đoán cho người bệnh của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Theo bác sĩ Tạ Anh Tuấn, đây là phương pháp không sử dụng tia X, đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời cung cấp hình ảnh chi tiết, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác.

Ngoài yếu tố chuyên môn, thiết kế thế hệ mới của hệ thống còn giúp rút ngắn thời gian chụp, giảm tiếng ồn và hạn chế cảm giác khó chịu, từ đó cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Việc kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và tối ưu vận hành đang giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, giảm nhu cầu di chuyển giữa các bệnh viện.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyên môn và trang thiết bị, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.