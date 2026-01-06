Tầm nhìn đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

(VTC News) -

Tầm nhìn đón đầu, chiến lược phát triển dài hạn

Chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Dương Nội, KTS Phạm Thanh Tùng – người nhiều năm theo dõi quy hoạch đô thị Hà Nội – cho biết: “Cách đây gần 20 năm, khi lần đầu khảo sát khu đô thị mới Dương Nội, tôi nhận thấy đây là một khu vực có tiềm năng lớn nhưng còn nhiều khoảng trống. Việc chủ đầu tư kiên định theo đuổi chiến lược dài hạn suốt gần hai thập kỷ đã cho thấy tầm nhìn chiến lược”.

Được khởi công từ năm 2008, khu đô thị mới Dương Nội là một trong những dự án quy mô lớn của Tập đoàn Nam Cường, với tổng diện tích gần 200ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Ở thời điểm đó, khu vực Hà Đông vẫn còn được xem là vùng ven, mật độ dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, việc quy hoạch một đại đô thị bài bản ngay từ sớm đã thể hiện rõ định hướng phát triển dài hạn và khả năng đón đầu xu thế của chủ đầu tư.

Dự án Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Thực tế phát triển đô thị những năm sau đó đã chứng minh lựa chọn này là phù hợp. Khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, khu vực phía Tây nhanh chóng trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ của nhiều “ông lớn” bất động sản như Vingroup, Geleximco, Nam Cường… Chuỗi đô thị hiện đại như Khu đô thị mới Dương Nội, Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Bắc An Khánh … dần hình thành, tạo nên diện mạo đô thị năng động, đồng bộ cho phía Tây Thủ đô.

Phát triển bền bỉ, lấy chất lượng sống làm trọng tâm

Trong bức tranh phát triển chung đó, khu đô thị mới Dương Nội từng bước khẳng định vai trò là một khu đô thị hiện đại với hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh. Thay vì chạy theo xu hướng phát triển ồ ạt, chủ đầu tư lựa chọn hướng đi thận trọng và bền bỉ, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian sống.

Hệ thống trường học, công viên, trung tâm thương mại và các dịch vụ thiết yếu được quy hoạch và bổ sung đồng bộ theo từng giai đoạn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và thay đổi toàn diện diện mạo khu vực phía Tây Hà Nội. Dương Nội không chỉ mở rộng về quy mô dân cư mà còn từng bước hình thành một cộng đồng sống hiện đại, gắn kết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân đô thị.

Kiến tạo chuẩn mực sống mới

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể của khu đô thị, các dự án biệt thự như Solasta Mansion và An Quý Villa được xem là những điểm nhấn nổi bật. Nằm tại vị trí trung tâm phía Tây của Thủ đô, hai dự án thể hiện rõ triết lý phát triển chú trọng chất lượng sống thay vì số lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, nhu cầu về không gian sống xanh, riêng tư và bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu. Khảo sát của Công ty Property Guru cuối năm 2024 cho thấy, 86% người được hỏi quan tâm tới việc sở hữu một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng chi trả thêm nếu sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường sống. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu nhà ở, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung và thượng lưu.

Đón đầu xu hướng này, dự án Solasta Mansion và dự án An Quý Villa được quy hoạch với tỷ lệ lớn diện tích dành cho cây xanh, công viên, hồ điều hòa và không gian công cộng. Các tuyến dạo bộ, công viên nội khu được bố trí đan xen, tạo nên môi trường sống trong lành, hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Không chỉ chú trọng yếu tố sinh thái, các dự án còn hướng tới việc kiến tạo phong cách sống riêng biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Các căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, đề cao tính riêng tư và khả năng cá nhân hóa. Với nhiều người thành đạt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn phản ánh vị thế, gu thẩm mỹ và phong cách sống.

Đặc biệt, mô hình biệt thự all-in-one – nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn tiện ích trong một không gian sống khép kín, an toàn – đang dần trở thành chuẩn mực tại các đô thị phát triển. Đây cũng là định hướng mà Solasta Mansion và An Quý Villa theo đuổi, góp phần nâng tầm chuẩn sống tại khu đô thị Dương Nội.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Hà Nội trong tương lai cần nhiều hơn những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, xanh và khép kín để đảm bảo phát triển bền vững. “Đây không chỉ là xu hướng của giới thượng lưu, mà là định hướng tất yếu trong quy hoạch đô thị hiện đại”, ông nhận định.

Từ một vùng đất ven đô, Dương Nội hôm nay đã trở thành minh chứng rõ nét cho giá trị của tầm nhìn chiến lược và sự kiên định với con đường phát triển dài hạn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục hình thành những không gian sống chất lượng, đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Thủ đô trong tương lai.