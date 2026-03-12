12/03/2026 21:48:31 +07:00

Tạm giam Lê Anh Hùng về hành vi tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước

12/03/2026 21:48:31 +07:00

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng.

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973; trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Anh Hùng.

Bị can Lê Anh Hùng.

Theo cơ quan chức năng, các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Thắng(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/phap-luat/tam-giam-le-anh-hung-ve-hanh-vi-tuyen-truyen-thong-tin-nham-chong-nha-nuoc-post1275227.vov?fbclid=IwY2xjawQfsNdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFlVW5URDFPZ0JUZXNJOWVhc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqa4npsK8jLSy5dgfVmRbi3KRr23lZDSiVpb9NrcSqDgNlQyrE8hsSoJvZz3_aem_Q3W_gcM2J66QJEFGVBfcIw

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn