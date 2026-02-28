Tài xế ở TP.HCM bị khách kẹp cổ, đánh tới tấp: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Liên quan vụ việc clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế taxi bị hành hung, thông tin từ Công an phường Tân Thành - TP.HCM, cho biết đã rà soát camera tại khu vực xảy ra vụ việc; xác minh, mời những người có liên quan lên làm việc.

Công an phường Tân Thành cũng phối hợp với VKSND khu vực 12, TP.HCM để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Thành, chiều 27/2, Công an phường tiếp nhận tố giác của anh L.V.N. (ngụ phường Tân Thành), là tài xế taxi.

Anh N. cho biết khuya 26/2, anh nhận được cuộc gọi đón khách tại quán nhậu Bia Tháp ở khu phố 5, phường Tân Thành, chở khách đến khách sạn thuộc phường Phú Mỹ.

Phụng thừa nhận đã dùng tay kẹp cổ và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực và người của anh L.V.N. - tài xế xe taxi. (Ảnh cắt từ clip).

Do đợi khách lâu nên anh đề nghị đặt xe khác, dẫn đến hai bên cự cãi. Sau đó một người trong nhóm khách dùng tay kẹp cổ, đánh liên tiếp vào mặt, đầu, ngực và người anh.

Kết quả xác minh từ Công an phường Tân Thành cho thấy người đặt xe là Đ.T.T.H. (SN 1990), trú tại phường Phú Mỹ - TP.HCM.

Thời điểm đặt xe, H. nhậu tại quán Bia Tháp cùng Đ.D.H. (SN 1985) ở phường Tân Thành; Lê Hữu Phụng (SN 1991) ở xã Châu Pha và H.N.Q. (SN 1984), ở phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Khi anh N. đến thì Phụng ra xe trước còn H. bảo tài xế chờ. Phụng và anh N. xảy ra cãi vã, do anh N. đợi lâu nên yêu cầu huỷ chuyến.

Phụng đã dùng tay kẹp cổ và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực và người anh N.

Khi công an triệu tập, chỉ ba người đi cùng với Phụng đến làm việc, còn Phụng rời địa phương.

Khoảng 13h ngày 28/2, Lê Hữu Phụng mới đến Công an phường Tân Thành trình diện sau khi công an vận động người thân.

Làm việc tại cơ quan công an, Phụng đã thừa nhận dùng tay kẹp cổ và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực và người của tài xế N.