Tài xế dừng ô tô trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để xuống sông câu cá

(VTC News) -

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) cho biết, vừa lập biên bản xử lý một tài xế dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h48 ngày 9/8, tại km35 cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua xã Hải Lăng, Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 43A-543.xx dừng đỗ ở làn đường cạnh cầu Mỹ Chánh.

Tài xế dừng xe trên cao tốc, không đặt cảnh báo theo quy định để xuống sông câu cá. (Ảnh: Cục CSGT)

Làm việc với CSGT, tài xế 43 tuổi (trú phường An Khê, Đà Nẵng) cho biết dừng xe để xuống sông câu cá. Theo lực lượng CSGT, với hành vi này, nam tài xế sẽ bị xử phạt về hành vi dừng đỗ không đúng nơi quy định trên cao tốc. Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đầu tháng 2/2025, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi dừng xe cho cả gia đình trải chiếu ngồi ăn cơm bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, lúc 11h25 ngày 3/2, quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, Tổ công tác của Đội 1 phát hiện ô tô mang BKS 14A- 797.xx, dừng đỗ trái quy định tại Km 133+400 (hướng Lào Cai - Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, Tổ CSGT tiếp tục phát hiện 4 người đang trải chiếu ngồi ăn cơm. Trình bày với CSGT, tài xế V.A.T. (SN 1980, trú tại Mê Linh, Hà Nội) cho biết, do tiện đường nên anh cho người nhà xuống trải chiếu ăn cơm ở cao tốc.

Tổ CSGT tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của hành vi này và lập biên bản xử phạt tài xế V.A.T. với lỗi "Dừng, đỗ xe trái phép trên cao tốc". Với lỗi này, tài xế V.A.T. sẽ bị xử phạt 13 triệu đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe.