Tài tử 'Thiên long bát bộ' đánh mất hào quang vì ma túy, giờ về quê làm shipper

(VTC News) -

Cao Hổ sinh năm 1974, từng được đánh giá là diễn viên có thực lực của làng điện ảnh Hoa ngữ. Anh tốt nghiệp khoa diễn viên tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc khi mới 23 tuổi.

Khi mới bước chân vào làng giải trí, Cao Hổ không gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi anh đảm nhiệm vai Hư Trúc trongThiên long bát bộvào năm 2003, sự nghiệp của nam diễn viên thay đổi hoàn toàn. Nam diễn viên thể hiện thành công hình ảnh nhà sư có phận éo le, hiền lành, lương thiện.

Vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ" giúp Cao Hổ một bước lên sao hạng A.

Chỉ sau một bộ phim, Cao Hổ vươn lên hàng diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được mời tham gia nhiều dự án kiếm hiệp ăn khách khác như Thần điêu đại hiệp (năm 2005), Bích huyết kiếm (năm 2007), Tuyết sơn phi hồ (năm 2008)…

Năm 2003, khi đang quay phim, Cao Hổ gặp sự cố phanh xe ô tô không đảm bảo, khiến anh đâm trọng thương một nhân viên ánh sáng của đoàn phim. Người này sau đó tử vong tại bệnh viện. Cao Hổ bị tạm giam chờ điều tra.

Sau đó, anh lĩnh án một năm tù và phải bồi thường 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân. Nam diễn viên cũng buộc phải hoãn lại toàn bộ dự án và lui về ở ẩn một thời gian để tránh sức ép truyền thông.

Tháng 3/2012, Cao Hổ một lần nữa vướng vòng lao lý khi một công nhân bất ngờ thiệt mạng tại ngôi biệt thự của anh ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngôi sao Thiên long bát bộ phải bồi thường cho người nhà nạn nhân 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng).

Thời điểm này, lối sống sa đọa của Cao Hổ cũng bị truyền thông Hoa ngữ bóc trần. Nam diễn viên bị bắt gặp lui tới những tụ điểm giải trí không lành mạnh.

Cao Hổ từng rơi cảnh tù tội vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời.

Năm 2014, Cao Hổ tiếp tục bị bắt vì sử dụng ma túy đá. Nam diễn viên thừa nhận hành vi tàng trữ các chất gây nghiện và cảnh sát tìm thấy ma túy tổng hợp tại nhà riêng của anh.

Sau gần 3 tuần bị giam giữ, Cao Hổ được ra tù. Nam diễn viên nhanh chóng viết thư xin lỗi người hâm mộ: "Tôi xin lỗi, tôi đã sai, làm mọi người thất vọng, làm gia đình đau khổ, tủi nhục. Tôi xin lỗi vì đã là người con không tròn đạo với cha mẹ". Song, những lời xin lỗi của Cao Hổ cũng không thể cứu vớt sự nghiệp của anh.

Trở thành nghệ sĩ có vết nhơ, Cao Hổ bị các đài Truyền hình tại Trung Quốc cấm sóng, các khoản đền bù lên đến 20 triệu NDT (hơn 71 tỷ đồng).

Sự nghiệp của Cao Hổ hoàn toàn sụp đổ và đối mặt với những vụ kiện đắt giá. Nam diễn viên và bạn gái là Á hậu Liên lục địa Trung Quốc - Triệu Nhã Kỳ nhanh chóng chia tay kết thúc mối quan hệ 5 năm.

Đánh mất hào quang, Cao Hổ bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư bất động sản và cố gắng làm lại cuộc đời. Nhờ chăm chỉ làm việc, Cao Hổ sở hữu một trang trại trồng rau củ quả ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cao Hổ quyết định rời xa đô thị, về quê trồng rau, đi giao hàng.

Ở tuổi 51, nam diễn viên sống tại một làng quê, ngày ngày trồng rau. Anh dựng một căn nhà nhỏ trong nông trường để nghỉ ngơi, và thường xuyên đón tiếp bạn bè thuộc giới giải trí ghé thăm, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt.

Đầu năm 2024, một khán giả nhận ra Cao Hổ khi anh đang đi giao đồ ăn. Cựu diễn viên vui vẻ chụp ảnh cùng khán giả. Thái độ tự nhiên và chân thành của anh khiến mọi người quý mến.

Được biết, ngoài việc trồng rau, chăm sóc nông trại, nam diễn viên còn thường xuyên livestream bán hàng. Ngoài ra, anh cùng làm thêm cho một dịch vụ chuyển phát đồ ăn.

Từng muốn quay lại màn ảnh vì nhớ nghề nhưng cơ hội gần như không có. Hiện tại, nam diễn viên khẳng định không còn nghĩ tới việc quay lại hoạt động trong làng giải trí.