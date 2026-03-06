(VTC News) -

Từng có dịp ghé thăm Luông Pha Băng (Luang Prabang) hay Viêng Chăn (Vientiane), Lào, nhiều du khách Việt Nam không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những người dân bản địa phát âm tiếng Việt chuẩn xác đến từng dấu ngã, dấu hỏi. Khả năng ngôn ngữ của người Lào đối với tiếng Việt không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của sự giao thoa văn hóa, giáo dục và tình hữu nghị sâu sắc.

Tại sao người Lào nói tiếng Việt giỏi?

Người Lào vốn nổi tiếng với tính cách hiền hòa, nhẫn nại nhưng cũng rất cần cù trong học tập. Họ dành sự tôn trọng lớn cho tiếng Việt và xem việc giỏi ngôn ngữ này là một lợi thế cạnh tranh lớn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người Lào học giỏi tiếng Việt cũng nhờ những lợi thế lớn sau:

Sự tương đồng trong ngôn ngữ

Một trong những rào cản lớn nhất đối với người nước ngoài khi học tiếng Việt chính là hệ thống sáu thanh điệu phức tạp. Tuy nhiên, đối với người Lào, đây lại là một lợi thế tự nhiên vô cùng lớn. Tiếng Lào là một ngôn ngữ có thanh điệu, với số lượng thanh tương đương hoặc gần bằng tiếng Việt tùy theo vùng miền.

Lớp học tiếng Việt tình thương tại Chùa Phật tích Viêng Chăn. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXXVN)

Việc đôi tai đã quen với sự trầm bổng, cao thấp của âm thanh giúp người Lào dễ dàng bắt nhịp và mô phỏng lại các dấu câu trong tiếng Việt mà ít khi bị ngọng hay sai lệch tông giọng. Bên cạnh âm thanh, cấu trúc ngữ pháp giữa hai ngôn ngữ cũng có nhiều điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên.

Cả tiếng Việt và tiếng Lào đều thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, nơi các từ không biến đổi hình thái theo thì hay số ít số nhiều như các ngôn ngữ phương Tây. Cách sắp xếp các thành phần trong câu như chủ ngữ - động từ - tân ngữ gần như tương đồng, giúp người Lào có thể tư duy trực tiếp bằng tiếng Việt mà không cần trải qua bước dịch thuật phức tạp trong đầu. Chính sự gần gũi về mặt cấu trúc này đã giúp họ rút ngắn đáng kể thời gian làm chủ ngôn ngữ.

Giao lưu văn hóa và kinh tế

Biên giới Việt - Lào là một trong những khu vực giao thương sầm uất, nơi các hoạt động trao đổi hàng hóa diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Những cộng đồng người Việt sinh sống tại Lào từ lâu đời đã tạo nên một môi trường ngôn ngữ tự nhiên và sống động.

Người dân Lào, đặc biệt là ở các tỉnh giáp biên hoặc các thành phố lớn, thường xuyên tiếp xúc với thương lái, công nhân và các doanh nhân Việt Nam. Sự tiếp xúc trực tiếp này buộc họ phải học tiếng Việt để giao thương, từ đó kỹ năng nghe nói được rèn luyện một cách thực tế và hiệu quả hơn bất kỳ giáo trình nào.

Việt Nam và Lào giao lưu văn hóa sâu rộng, gắn bó. (Ảnh: East Asia Forum)

Hơn thế nữa, sức lan tỏa của văn hóa đại chúng cũng đóng một vai trò không nhỏ. Trong nhiều thập kỷ, các chương trình truyền hình, âm nhạc và phim ảnh Việt Nam đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình Lào. Việc nghe các bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay theo dõi các bản tin thời sự giúp người Lào thẩm thấu ngôn từ một cách thụ động nhưng bền bỉ.

Khi ngôn ngữ không còn là một môn học khô khan mà trở thành phương tiện để giải trí và kiếm sống, việc thông thạo nó trở thành một quá trình tự nhiên và đầy cảm hứng.

Hệ thống giáo dục, du học

Lý do mang tính chiến lược và bền vững nhất chính là chính sách hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Lào. Hàng năm, Việt Nam dành hàng nghìn suất học bổng toàn phần cho sinh viên Lào sang theo học tại các trường đại học danh tiếng từ Bắc chí Nam.

Đây là một lộ trình đào tạo bài bản, bắt đầu bằng một năm chuyên tu tiếng Việt tại các cơ sở ngôn ngữ uy tín. Trong môi trường học thuật chuyên nghiệp, sinh viên Lào không chỉ học giao tiếp mà còn nghiên cứu sâu về văn hóa, lịch sử và từ vựng chuyên ngành.

Có thể nói, các trường đại học Việt Nam giúp người Lào đạt đến trình độ tiếng Việt điêu luyện và chuyên sâu nhất. (Ảnh: Tạp chí Lào Việt)

Sự hiện diện của hàng vạn du học sinh Lào tại Việt Nam qua nhiều thế hệ đã tạo ra một tầng lớp trí thức Lào "nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ". Những sinh viên này sau khi tốt nghiệp trở về nước tiếp tục duy trì sức sống của tiếng Việt tại quê hương họ. Có thể nói, các trường đại học Việt Nam giúp người Lào đạt đến trình độ tiếng Việt điêu luyện và chuyên sâu nhất.

Tương đồng trong lối sống

Ngôn ngữ không đơn thuần là những ký tự, mà còn tư duy và tâm hồn. Người Việt và người Lào có nhiều điểm chung trong quan niệm sống, triết lý nhân sinh và cách ứng xử hàng ngày. Cả hai dân tộc đều coi trọng tình cảm gia đình, sự hiếu khách và tính cộng đồng cao.

Sự đồng điệu về mặt cảm xúc giúp người Lào dễ dàng thấu hiểu được các sắc thái biểu cảm, các câu thành ngữ, tục ngữ vốn chứa đựng nhiều ẩn dụ của tiếng Việt. Khi học một ngôn ngữ mà bạn cảm thấy yêu mến và thấy mình trong đó, tốc độ tiếp thu sẽ nhanh hơn gấp bội.

Người Lào thường dành tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam, xem người Việt như anh em ruột thịt. Tâm thế cởi mở và thiện chí này xóa tan những rào cản tâm lý thường gặp khi học ngoại ngữ. Họ không ngại sai, không ngại giao tiếp, và chính sự tự tin xuất phát từ tình cảm chân thành đã biến họ thành những người sử dụng tiếng Việt đầy cảm xúc và tinh tế.

Chợ phiên biên giới nằm giữa Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam) với Cửa khẩu quốc tế Nam Kan (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), mỗi tuần họp một lần vào sáng Chủ nhật. (Ảnh: Trần Lộc)

Lịch sử gắn bó

Suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến thời kỳ xây dựng đất nước, Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh. Những câu chuyện về quân tình nguyện Việt Nam tại Lào hay những cán bộ Lào từng sống và làm việc tại Việt Nam đã trở thành một phần di sản của nhiều gia đình.

Truyền thống gắn kết này tạo nên một động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy các thế hệ người Lào trẻ tuổi tiếp nối cha anh trong việc học tập tiếng Việt.

