Tại sao nên bịt cống thoát nước khi vắng nhà?

(VTC News) -

Bịt cống thoát nước là một trong những việc bạn nên làm khi sắp vắng nhà một thời gian, và dưới đây là các lý do.

Ngăn chặn côn trùng và động vật gặm nhấm xâm nhập

Một trong những lý do hàng đầu để bịt cống thoát nước khi vắng nhà chính là để ngăn chặn sự xâm nhập của các loài côn trùng và động vật gặm nhấm. Hệ thống thoát nước, dù là ở bồn rửa, sàn nhà tắm hay lavabo, thường là đường dẫn trực tiếp từ bên ngoài hoặc từ hệ thống cống rãnh chung vào không gian sống của bạn.

Gián, kiến, muỗi và các loại côn trùng khác thường lợi dụng đường cống để tìm kiếm thức ăn, nước uống hoặc nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, khi nhà vắng người, không có sự hoạt động thường xuyên, chúng càng dễ dàng "đột nhập" và làm tổ.

Chuột cũng là một kẻ đột nhập quen thuộc qua đường cống. Chúng có thể chui qua những đường ống nhỏ, xuất hiện trong nhà bạn và gây ra nhiều phiền toái, từ việc gặm nhấm đồ đạc đến lây lan mầm bệnh.

Sự xuất hiện của các loài vật này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh tật, gây mất vệ sinh nghiêm trọng cho không gian sống. Việc bịt cống thoát nước một cách đơn giản bằng nắp đậy hoặc miếng chặn chuyên dụng sẽ tạo ra một rào cản vật lý hiệu quả, giúp bạn yên tâm hơn khi vắng nhà, không còn lo lắng về việc phải những vị khách không mời mà đến.

Việc che đậy, bịt cống thoát nước khi vắng nhà giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối.

Hạn chế mùi hôi và khí độc từ cống

Việc bịt cống thoát nước khi vắng nhà giúp ngăn chặn mùi hôi khó chịu và các loại khí độc hại từ hệ thống cống bốc ngược lên. Hầu hết các hệ thống thoát nước trong nhà đều có một bộ phận gọi là "xi phông" (hay còn gọi là bẫy chữ P), được thiết kế để giữ lại một lượng nước nhất định, tạo thành một hàng rào nước ngăn mùi hôi từ cống bốc lên.

Khi nhà vắng người trong một thời gian dài, nước trong xi phông có thể bay hơi hết. Khi đó, không còn rào cản nước, mùi hôi từ hệ thống thoát nước chung sẽ dễ dàng tràn vào nhà bạn, gây ra không khí ngột ngạt, khó chịu.

Ngoài mùi hôi, hệ thống cống còn chứa các loại khí độc hại như hydro sulfua (H2S) và metan. Việc hít phải các loại khí này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây đau đầu, buồn nôn hoặc các vấn đề hô hấp.

Việc bịt cống thoát nước giúp duy trì hàng rào nước này lâu hơn hoặc ít nhất là ngăn chặn trực tiếp mùi hôi thoát ra, giúp không khí trong nhà bạn vẫn trong lành khi bạn trở về. Đây là một cách chống mùi hôi cống đơn giản nhưng rất hiệu quả, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức khi tốc độ bay hơi của nước nhanh hơn.

Phòng ngập lụt hoặc tràn nước bất ngờ

Bạn có thể nghĩ rằng việc ngập lụt hay tràn nước là khó xảy ra nhưng thực tế có nhiều nguyên nhân khách quan có thể dẫn đến tình trạng này khi bạn vắng nhà và đây là một lý do nữa tại sao nên bịt cống thoát nước khi vắng nhà.

Đường ống nước trong nhà hoặc của hàng xóm (đặc biệt trong các căn hộ chung cư) có thể bị vỡ, rò rỉ bất ngờ. Nước chảy liên tục mà không có người phát hiện và xử lý có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản.

Trong các khu vực đô thị, hệ thống thoát nước chung có thể bị tắc nghẽn do rác thải, đặc biệt trong mùa mưa lớn. Khi đó, nước thải có thể bị dội ngược lên các đường cống trong nhà, gây ngập úng cục bộ. Sự cố nhỏ như phao nước bồn cầu bị kẹt, máy giặt bị trục trặc cũng có thể dẫn đến tràn nước liên tục.

Nếu bạn bịt cống thoát nước ở sàn nhà tắm hoặc những vị trí có nguy cơ cao, bạn sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn một trận ngập lớn nhưng nó có thể hạn chế đáng kể lượng nước chảy xuống, giảm thiệt hại cho sàn nhà và đồ đạc xung quanh. Điều này giúp đảm bảo an toàn vệ sinh nhà cửa trong mọi tình huống.

Bảo vệ tài sản và tránh các sự cố khác

Ngoài những lý do trên, việc bịt cống thoát nước còn giúp bảo vệ tài sản và tránh những sự cố không ngờ tới khác:

- Ngăn đồ vật nhỏ rơi vào cống: Khi vắng nhà, có thể có gió lùa hoặc các vật nuôi di chuyển làm rơi các đồ vật nhỏ (như trang sức, chìa khóa, đồ chơi nhỏ) vào cống. Việc bịt cống sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và vật nuôi: Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, việc bịt cống khi không có người giám sát sẽ ngăn chúng nghịch nước, chọc vào cống hoặc vô tình làm rơi đồ vật nguy hiểm.

- Duy trì sự sạch sẽ: Ngăn chặn bụi bẩn, lá cây (nếu là cống ngoài trời) hoặc các vật thể lạ khác lọt vào hệ thống thoát nước, giúp hệ thống hoạt động trơn tru hơn và ít bị tắc nghẽn.

Thói quen nhỏ này mang lại sự an tâm rất lớn, giúp bạn không phải lo lắng về những rủi ro không đáng có khi trở về nhà. Đây là một phần quan trọng của bảo vệ nhà khi vắng mặt.