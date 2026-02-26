Tại sao lấy ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam?

(VTC News) -

Ngày 27/2 hằng năm được biết đến rộng rãi là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, dịp tôn vinh đội ngũ y bác sỹ và những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đây không chỉ là ngày tri ân những “chiến sĩ áo trắng”, mà còn là thời điểm để toàn xã hội nhìn lại vai trò, trách nhiệm và những đóng góp to lớn của ngành Y trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vì sao ngày 27/2 lại được chọn làm ngày tôn vinh những người làm công tác y tế.

Tại sao 27/2 thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam?

Nguồn gốc của Ngày Thầy thuốc Việt Nam bắt đầu từ một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Cán bộ y tế. Trong bức thư ngắn gọn gồm 368 từ, Người ân cần thăm hỏi, động viên và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đội ngũ làm ngành Y.

Dù không dài, nội dung bức thư hàm chứa những lời dạy mang tính nền tảng đối với sự phát triển của nền y học nước nhà. Người căn dặn cán bộ y tế phải “thật thà đoàn kết”, phải “thương yêu người bệnh” và cùng nhau xây dựng một nền y học Việt Nam phát triển, phục vụ Nhân dân. Những lời chỉ dẫn ấy không chỉ thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Bác đối với nghề thầy thuốc mà còn khẳng định sứ mệnh cao quý của ngành Y trong sự nghiệp cách mạng.

Bức thư được đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 27/2/1955 và từ đó trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, y bác sỹ. Những lời dạy của Bác không đơn thuần là chỉ dẫn chuyên môn, mà còn là chuẩn mực đạo đức, là động lực tinh thần để ngành Y tế không ngừng nỗ lực phát triển, luôn lấy tâm đức và trách nhiệm làm nền tảng trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Cán bộ y tế đầu năm 1955. (Ảnh: Tư liệu)

30 năm sau dấu mốc lịch sử ấy, ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định chính thức lấy ngày 27/2 hằng năm làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Quyết định này không chỉ nhằm ghi nhớ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn khẳng định sự tiếp nối những lời căn dặn của Người. Đồng thời, đây cũng là dịp để động viên đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn y đức, phát huy tài năng và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2026 đánh dấu tròn 71 năm kể từ ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 11/1 Âm lịch, một cột mốc ý nghĩa tiếp tục nhắc nhớ về truyền thống vẻ vang của ngành.

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế. (Ảnh: TTXVN)

Ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ý nghĩa của Ngày Thầy thuốc Việt Nam không chỉ nằm ở giá trị lịch sử mà còn được bồi đắp bằng những hy sinh, cống hiến bền bỉ của biết bao thế hệ thầy thuốc.

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cán bộ và nhân viên y tế đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước, từ rừng sâu, núi cao đến những chiến trường khói lửa, nơi biên giới ác liệt. Họ vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa đối mặt với bom đạn, chăm sóc thương bệnh binh và nhân dân trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Nhiều người đã hy sinh một phần thân thể, thậm chí hiến dâng cả tính mạng cho Tổ quốc. Câu chuyện về liệt sỹ – bác sỹ Đặng Thùy Trâm, người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, vẫn là biểu tượng xúc động về lý tưởng sống và tinh thần tận hiến của người thầy thuốc Việt Nam.

Bước vào thời bình, ngành Y tế tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đội ngũ y bác sỹ không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Một ca phẫu thuật của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Nhiều thầy thuốc tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước vinh danh và phong tặng các danh hiệu cao quý như Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Có thể kể đến những tên tuổi lớn như GS.TS Tôn Thất Tùng, GS Đặng Văn Ngữ, GS Hoàng Đình Cầm, GS Lê Thế Trung, BS Phạm Ngọc Thạch. Họ là những tấm gương sáng về tài năng, đức độ, tinh thần cống hiến vì nước, vì dân, hết lòng vì người bệnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”. Lời dạy ấy nhấn mạnh y đức là phẩm chất cốt lõi của người làm công tác y tế. Một người thầy thuốc giỏi không chỉ cần vững vàng chuyên môn mà còn phải có tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy phục vụ và lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh như người thân ruột thịt.

Y đức được thể hiện qua từng hành động nhỏ, thái độ ân cần khi tiếp xúc, sự chính xác trong chẩn đoán, sự thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân. Đó chính là nền tảng để xây dựng niềm tin giữa thầy thuốc và người bệnh, đồng thời tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc của ngành Y.

Ngày 27/2 vì thế không chỉ đơn thuần là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh cao cả mà xã hội trao gửi. Sứ mệnh ấy là bảo vệ sức khỏe, gìn giữ tính mạng con người, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, một đất nước phát triển bền vững và hạnh phúc.