Tài nguyên trực tuyến của Roskomnadzor và Bộ Quốc phòng Nga bị hacker tấn công

Hôm 27/2, các tài nguyên thông tin của Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Nga và Bộ Quốc phòng nước này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Theo Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Nga (Roskomnadzor) công bố, ngoài các cuộc tấn công DDos vào tài nguyên của cơ quan và Bộ Quốc phòng Nga, hạ tầng của Trung tâm Tần số Vô tuyến Chính cũng trở thành mục tiêu tấn công của các hacker.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tốc độ tấn công được ghi nhận lên tới 36,9 triệu gói tin/giây, với lưu lượng đạt 33 Gbit/giây. Cơ quan chức năng Nga cho biết đây là một cuộc tấn công “phức tạp ở nhiều tầng mạng khác nhau, bao gồm cả việc mô phỏng hành vi người dùng”. Các máy chủ tham gia tấn công chủ yếu đặt tại Nga, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan và Anh.

Trong ngày 27/2, trang web chính thức của Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Nga đã có thời điểm không thể truy cập hoặc chuyển sang địa chỉ mới.

Các chuyên gia công nghệ đã nhanh chóng tách lưu lượng độc hại và chuyển hướng sang hệ thống máy chủ làm sạch. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống và nỗ lực xác định nguồn phát tán, vị trí các mạng botnet liên quan.