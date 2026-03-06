Surfacecity - địa chỉ sở hữu Surface Pro 12 chính hãng tại Việt Nam

(VTC News) -

Bước nhảy vọt về công nghệ: Tại sao khách hàng khao khát sở hữu Surface Pro 12?

Năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Surface Pro 12 ra đời không chỉ để kế thừa mà còn để bứt phá, mang đến những trải nghiệm mà khách hàng khó có thể tìm thấy ở các dòng laptop truyền thống:

Trải nghiệm Copilot+ PC thực thụ: Với NPU (Bộ xử lý thần kinh) mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, Surface Pro 12 cho phép khách hàng thực hiện các tác vụ AI phức tạp như chỉnh sửa video theo thời gian thực, tự động tóm tắt cuộc họp và bảo mật dữ liệu ở cấp độ cao nhất.

Màn hình HDR thế hệ mới: Khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng những khung hình với độ sáng và độ tương phản kinh ngạc, đáp ứng hoàn hảo cho cả công việc đồ họa chuyên sâu lẫn giải trí chất lượng cao.

Thời lượng pin đột phá cho năm 2026: Công nghệ quản lý năng lượng thông minh giúp máy hoạt động bền bỉ, đồng hành cùng khách hàng trong suốt những ngày làm việc dài mà không cần lo lắng về nguồn sạc.

Khám phá lý do Surfacecity.vn trở thành điểm đến ưu tiên của người dùng Surface

Tại sao khách hàng muốn sở hữu Surface chính hãng lại luôn ưu tiên chọn Surfacecity.vn? Câu trả lời nằm ở giá trị cốt lõi mà hệ thống đã xây dựng trong suốt một thập kỷ qua.

Chuyên biệt hóa để phục vụ khách hàng tốt nhất

Surfacecity.vn không kinh doanh đại trà. Thương hiệu tập trung 100% nguồn lực vào hệ sinh thái Microsoft Surface. Sự tập trung này giúp khách hàng nhận được những tư vấn mang tính chuyên gia, giúp tối ưu hóa ngân sách và lựa chọn đúng phiên bản cấu hình phù hợp với mục đích sử dụng.

Minh bạch thông tin – Bảo chứng niềm tin

Mỗi chiếc Surface Pro 12 trao đến tay khách hàng đều đảm bảo:

Sản phẩm mới, nguyên seal, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

Giá bán công khai, minh bạch cùng chính sách thanh toán linh hoạt.

Đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu sâu sắc về phần cứng lẫn phần mềm Windows.

Những đặc quyền dành riêng cho khách hàng khi sở hữu Surface Pro 12 tại Surfacecity.vn

Surface Pro 12 hiểu rằng, khi đầu tư vào một thiết bị cao cấp, khách hàng luôn mong muốn một dịch vụ chăm sóc tương xứng. Surfacecity.vn mang đến bộ đặc quyền vượt trội:

Chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng: Một lời khẳng định thép về chất lượng sản phẩm. Nếu có bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi ngay thiết bị tương đương, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Bộ giải pháp phụ kiện trị giá 2,5 triệu đồng: Tặng kèm các phụ kiện thiết yếu như Chuột Surface Mobile chính hãng, túi chống sốc, bao da bảo vệ và hỗ trợ cài đặt Office 365, giúp máy sẵn sàng phục vụ khách hàng ngay lập tức.

Hỗ trợ tài chính và Giao hàng hỏa tốc: Với chính sách trả góp lãi suất thấp và dịch vụ giao hàng toàn quốc (kiểm tra máy trước khi thanh toán), việc sở hữu siêu phẩm Surface Pro 12 chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Thông tin liên hệ cho khách hàng muốn sở hữu siêu phẩm ngay hôm nay Surfacecity.vn kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm thực tế sức mạnh AI của Surface Pro 12 tại hệ thống showroom chính thức: Website: https://surfacecity.vn Hotline: 093.628.7733 Hà Nội: 16 Yên Lãng, Phường Đống Đa, Hà Nội. TP.HCM: Cơ sở 1: 118 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM Cơ sở 2: 159/5 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP.HCM