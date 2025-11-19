Sunshine Group tiên phong đưa chuẩn sống 'Private Luxury' đến Long Biên

(VTC News) -

Xu hướng này đang được ghi nhận rõ ràng ở những thị trường đắt đỏ nhất hành tinh. Theo báo cáo của hãng môi giới cao cấp Beauchamp Estates và dịch vụ nghiên cứu LonRes, chỉ riêng năm 2023, giới tỷ phú và triệu phú toàn cầu chi hơn 1,3 tỷ bảng Anh để sở hữu các căn hộ hạng siêu sang tại London - phần lớn tọa lạc trong những tòa nhà có an ninh đa lớp, thang máy riêng, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống kiểm soát ra vào đạt chuẩn khách sạn 5 sao.

Đặc biệt, số căn hộ mới xây có giá trên 15 triệu bảng tại những “tọa độ riêng tư” nổi tiếng như Mayfair, Knightsbridge hay Hyde Park đã tăng 137%, phản ánh nhu cầu ngày càng cấp thiết về một “vùng trời riêng” giữa lòng đô thị.

Nếu trước đây, khái niệm “xa xỉ” chỉ được định nghĩa bằng du thuyền, kim cương hay bữa tối ở khách sạn 5 sao, thì ngày nay, những trải nghiệm thượng lưu còn gắn bó với sự “ẩn mình có chủ đích” - sống trong những không gian cao cấp nơi mọi hành trình đều được bảo mật, mọi khoảnh khắc đều tách rời khỏi ánh nhìn xa lạ.

Không khó để thấy những khái niệm như “concierge security” (bảo an chuẩn 5 sao), “private access” (lối tiếp cận riêng tư)... đang trở thành những “ngôn ngữ” mới cho phong cách sống thượng lưu.

Sunshine Group tiên phong đưa tiêu chuẩn sống riêng tư tuyệt đối đến Long Biên. (Ảnh: Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences)

Xu hướng toàn cầu này cũng đang định hình lại thị trường Việt Nam. Khi tầng lớp tinh hoa tăng nhanh tại Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu về những không gian sống mang chuẩn Private Luxury – riêng tư tuyệt đối, an ninh tuyệt đối, biệt lập tuyệt đối – trở thành tâm điểm tìm kiếm của nhóm khách hàng am hiểu giá trị. Và chính trong bối cảnh đó, mô hình Branded Residences 5.0 mà Sunshine Group đang phát triển tại Long Biên nổi lên như lời đáp cho nhu cầu đang bùng nổ của thị trường.

Dự án tại Long Biên với 100% căn Sky Villa có bể bơi, vườn tư gia và thang máy

Tọa lạc tại phía Đông Thủ đô, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được xem như một trong những điển hình rõ rệt nhất cho triết lý Private Luxury mà giới tinh hoa đang tìm kiếm.

Dự án gồm hai tòa tháp cao 17 tầng với hơn 400 căn Sky Villa thiết kế thông tầng độc đáo với 95% căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama khoáng đạt không góc chắn.

Khác với các dự án căn hộ thông thường, toàn bộ hơn 400 sản phẩm tại đây đều là Sky Villa thiết kế thông tầng khoáng đạt, với bể bơi và vườn cảnh riêng tư, kiến tạo nên những “tư dinh trên không” biệt lập - mô hình vốn chỉ xuất hiện ở những địa hạt của Branded Residences siêu sang như Dubai, London hay Singapore.

Mỗi Sky Villa tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được ví như “tiểu resort” giữa tầng không.

Chuẩn sống riêng tư tại dự án được nâng lên một chuẩn mới với thang máy riêng cho từng căn (01 căn/thang/tầng), kết hợp hệ thống Face ID và an ninh đa lớp, đảm bảo hành trình “không điểm chạm” tuyệt đối, từ tầng hầm, sảnh đón đến cửa Sky Villa. Tỷ lệ 95% căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama không góc chắn cũng góp phần tạo nên giá trị biệt lập hiếm có, nơi chủ nhân có thể tận hưởng toàn bộ bầu trời trước mắt mà không phải chia sẻ với bất kỳ ai.

Bên cạnh thang máy riêng cho cư dân, dự án còn tích hợp thang máy riêng cho siêu xe và đặc biệt là hệ thống đỗ xe tự động Autobot lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đối với những chủ nhân sở hữu bộ sưu tập siêu xe nhiều triệu USD, đây không chỉ là tiện ích, mà còn là một lớp bảo vệ bổ sung đặc biệt hữu hiệu cho tài sản cá nhân.

Thang máy dành riêng cho siêu xe tại dự án.

Dù được thiết kế để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences vẫn sở hữu hệ sinh thái tiện ích 5 sao được quy hoạch bài bản: Công viên cảnh quan, đường dạo bộ, không gian sinh hoạt ngoài trời, khu chăm sóc sức khỏe cao cấp và trung tâm thương mại trải dài ba tầng khối đế. Tất cả mang đến một môi trường sống tiện nghi, hiện đại và giàu giá trị thụ hưởng, hướng đến trải nghiệm “365 ngày sống như nghỉ dưỡng”.

Branded Residences 5.0 được quản lý vận hành bởi BWH Hotels, theo tiêu chuẩn WorldHotels

Mới đây, Sunshine Group chính thức ký kết hợp tác với BWH Hotels - tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu - đưa Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences trở thành dự án Branded Residences đầu tiên tại khu vực Long Biên được quản lý dưới thương hiệu WorldHotels. Sự hiện diện của WorldHotels không chỉ nâng tầm chuẩn mực vận hành, mà còn mở ra hệ dịch vụ One Villa - One Service đặc quyền, nơi mỗi căn Sky Villa được phục vụ như một “dinh thự khách sạn” riêng, đem đến trải nghiệm sống tinh tuyển hiếm có tại Hà Nội.

Dự án đang được triển khai với tiến độ thi công ấn tượng, hoàn thành cơ bản phần ngầm, kết cấu hầm B1 - B2 cả 2 tòa The Emirates (CT5), The Atlantis (CT6), bắt đầu thi công lên phần thân, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026.

Nhìn vào các thị trường toàn cầu, dễ thấy một điểm chung: Khi giới siêu giàu ngày càng ưa chuộng tiêu chí riêng tư, nhu cầu sở hữu những không gian “biệt lập giữa thành phố” tiếp tục leo thang mạnh mẽ. Tại Hà Nội, nơi quỹ đất nội đô ngày một hữu hạn, những dự án hội tụ đủ ba giá trị: sang trọng, riêng tư và độc bản luôn giữ vị thế được săn đón hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences với mô hình Sky Villa có sân vườn, bể bơi, thang máy riêng, triết lý Private Luxury và tiêu chuẩn Branded Residences 5.0 đang dần khẳng định vai trò của một chuẩn mực sống mới, trở thành biểu tượng khác biệt của bất động sản cao cấp phía Đông Thủ đô.