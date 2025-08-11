Sunshine Group 'lên sóng' Sky Villa, tung giải 200 triệu đồng ở livestream 12/8

(VTC News) -

Sau hàng loạt phiên livestream NobleGo gây tiếng vang với những màn “chốt deal” bất động sản hàng hiệu giá hời, Sunshine Group tiếp tục “thổi lửa” đường đua tháng 8 bằng sự kiện đặc biệt: lần đầu đưa Sky Villa hàng hiệu Noble Crystal Long Bien lên sóng vào 20h ngày 12/8, kèm cơ hội nhận ngay giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt cho một khán giả may mắn theo dõi trực tiếp trên app.

Không khí kịch tính từ những phiên trước hứa hẹn sẽ một lần nữa bùng nổ, nhưng lần này ở một tầm cao mới, với tâm điểm là căn hộ triệu USD Noble Crystal Long Bien giá khởi điểm chỉ từ 12 tỷ đồng, tương đương 50% giá thị trường.

Trước đó, trong phiên 8/8, một khán giả đã “ẵm” trọn giải thưởng 200 triệu đồng chỉ sau 1 giây xác nhận trên màn hình, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trên sóng NobleGo. Cơ hội này sẽ tiếp tục mở ra trong phiên 12/8, khi Sunshine Group duy trì minigame quay số may mắn 200 triệu để bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật được xướng tên tiếp theo, chỉ với thao tác đăng ký tài khoản định danh và theo dõi trọn vẹn livestream trên app.

Noble Crystal Long Bien - Bộ sưu tập tư dinh trên không Branded Residences tiên phong tại Long Biên

Sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân golf Long Biên, nay thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Noble Crystal Long Bien gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn hộ Sky Villa được kiến tạo theo chuẩn mực cao cấp nhất của phân khúc bất động sản hạng sang.

Là dự án hàng hiệu tiên phong tại khu Đông Hà Nội, 100% Sky Villa tại đây sở hữu bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia, kết hợp thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng hệ thống an ninh đa lớp tiên tiến, thiết lập chuẩn sống riêng tư tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Noble Crystal Long Bien sở hữu tầm nhìn panorama độc đáo hướng thẳng ra sân Golf Long Biên và hồ điều hòa Harmony, chỉ cách phố cổ chưa tới 10 phút di chuyển sau khi sau khi siêu cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành

Từng chi tiết trong mỗi căn Sky Villa đều được chế tác tinh xảo từ vật liệu thượng hạng như đá tự nhiên, gỗ quý…và được hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Sunshine Group cung cấp các gói nội thất được “may đo” riêng theo nhu cầu gia chủ.

Đặc biệt, gia chủ có thể cá nhân hóa không gian sống với các gói nội thất “bespoke” từ các thương hiệu đỉnh cao dành riêng cho giới siêu giàu - những tên tuổi định hình chuẩn sống xa hoa toàn cầu.

Dự án sở hữu hệ tiện ích 5 sao với các tổ hợp tiện ích đặc quyền, với tổ hợp mặt đất gồm công viên, bể bơi bốn mùa, khu vực thư giãn và luyện tập, chăm sóc sức khỏe; tổ hợp thương mại, mua sắm, giải trí và ẩm thực đẳng cấp từ tầng 1 đến tầng 3; cộng hưởng cùng điểm nhấn là tổ hợp Crystal Wellness - thiên đường chăm sóc sức khỏe toàn diện…đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu của cư dân thượng lưu.

Hệ thống đỗ xe Autobot ứng dụng AI và robot kết hợp cùng thang máy đặc chế cho siêu xe và khu để xe sang riêng biệt như một “Gallery” của tốc độ với an ninh đa lớp, nhiệt độ ổn định, chăm sóc xe định kỳ.

Đáng chú ý, Noble Crystal Long Bien có thể xem là một trong những dự án hàng hiệu hiếm hoi ở Việt Nam thiết lập dịch vụ cá nhân hoá dành riêng cho siêu xe với công nghệ hiện đại bậc nhất, bên cạnh dịch vụ quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu về bất động sản hàng hiệu.

Căn hộ 3 phòng ngủ, sở hữu bể bơi, sân vườn riêng cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu.

Căn hộ lên sóng livestream NobleGo vào ngày 12/8 tới đây là Sky Villa ký hiệu A2.06-02 có diện tích thông thủy 169,89m², thiết kế thông tầng với 3 phòng ngủ, ban công Tây Nam và tầm nhìn khoáng đạt hướng về công viên nội khu.

Không chỉ ghi dấu ấn với cách phân chia công năng hợp lý, căn hộ còn sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, mang đến một không gian sống và nghỉ dưỡng độc đáo ngay giữa lòng phố thị. Được hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn hàng hiệu, Sky Villa là sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ tinh tế và tiện nghi đỉnh cao.

Sky Villa A2.06-02 chính thức lên sóng NobleGo vào 20h ngày 12/8 với giá khởi điểm chỉ từ 12 tỷ đồng - tương đương 50% giá thị trường.

Trước đó, một dinh thự hàng hiệu tại Noble Palace Long Bien - dự án có vị trí kế cận Noble Crystal Long Bien - đã được “chốt deal” thành công với mức giá gần 70 tỷ đồng, vẫn thấp hơn 15% so với thị trường, chưa tính quà tặng 500 triệu từ Sunshine Group. Trên thực tế, sau hơn 10 phiên livestream, hầu hết những người thắng đặt giá đều sở hữu BĐS cao cấp với giá thấp hơn tối thiểu từ 10-15% so với mặt bằng chung.

