Sun World Ba Na Hills ưu đãi hơn 40% cho khách Việt dịp Tết Độc lập 2/9

(VTC News) -

Cụ thể, mức giá vé cáp treo dành cho người lớn từ 950.000 đồng/vé chỉ còn 550.000 đồng/vé và vé dành cho trẻ em/người cao tuổi giá 750.000 đồng/vé chỉ còn 350.000 đồng/vé. Đây là mức ưu đãi quy mô lớn thứ 2 trong lịch sử khu du lịch được Sun World Ba Na Hills triển khai áp dụng đối với tất cả khách nội địa toàn quốc.

Trước đó, năm 2024, khu du lịch lần đầu tiên ưu đãi sâu chưa từng có cho du khách Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm ngày đầu tiên đưa vào vận hành tuyến cáp treo số 1.

Sun World Ba Na Hills dành ưu đãi khủng cho du khách Việt Nam dịp Quốc khánh.

Tương ứng với chính sách ưu đãi lần này, khách hàng mua combo vé cáp treo kèm buffet trưa cũng được hưởng mức giá siêu hấp dẫn, chỉ còn 880.000 đồng/combo cho người lớn và 550.000 đồng/combo cho trẻ em và người cao tuổi (giá gốc lần lượt là 1.250.000 đồng và 950.000 đồng).

Chương trình ưu đãi không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện để mọi gia đình Việt có thể cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ, tận hưởng một Lễ Quốc khánh ý nghĩa trọn vẹn tại một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Sun World Ba Na Hills sẽ mang đến nhiều hoạt động, trải nghiệm đặc biệt trong dịp 2/9.

Không chỉ được ưu đãi về giá, du khách đến với Sun World Ba Na Hills trong dịp này còn được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng và đầy cảm xúc của ngày hội lớn dân tộc với chuỗi sự kiện của chiến dịch “Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ” do Tập đoàn Sun Group triển khai trên Sun World toàn quốc.

Theo đó, ngay từ giữa tháng 8/2025, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ được trang hoàng cờ hoa ngợp trời từ chân núi lên đến đỉnh tạo nên những góc check in chất lừ và đầy ý nghĩa, các gian hàng lưu niệm và góc ẩm thực với chủ đề “Tự Do” cũng hứa hẹn mang đến những sản phẩm độc đáo cho du khách trong dịp này. Ngoài ra, dịp này, khắp khu du lịch sẽ vang lên giai điệu của những ca khúc mang âm hưởng tự hào của âm nhạc cách mạng Việt Nam...

Dịp này, Cầu Vàng – cây cầu huyền thoại dịp này cũng sẽ được trang hoàng bằng hàng trăm lá Quốc kỳ rực rỡ - trở thành “background” lý tưởng giữa mây trời cho du khách chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp và ý nghĩa trong ngày hội lớn.

Cầu Vàng sẽ được trang hoàng bằng hàng trăm lá Quốc kỳ rực rỡ, trở thành “background” lý tưởng giữa mây trời.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi lớn và các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết Độc Lập 2/9, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills - chia sẻ: “Chương trình ưu đãi lớn dành riêng cho khách nội địa dịp lễ Quốc khánh không chỉ đơn thuần là mang ý nghĩa mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc tế với mức giá tiết kiệm hơn cho đông đảo người dân Việt Nam, đây còn là tấm lòng của lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và Sun World Ba Na Hills nhằm thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Chúng tôi mong muốn, du khách đến với Ba Na Hills trong dịp này sẽ có những trải nghiệm và cảm xúc thật ấn tượng và đáng nhớ, qua đó, mỗi người sẽ cảm nhận và trân trọng hơn nữa giá trị của hòa bình, tự do, từ đó cùng nhau tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập hôm nay”.

Show After Glow là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất tại Bà Nà trong mùa hè này.

Đặc biệt, vào những khung giờ nhất định trong ngày, du khách sẽ được trải nghiệm một thế giới nghệ thuật mới mẻ và đẳng cấp với chuỗi 03 show diễn vừa ra mắt trong mùa hè này, mang đến những giây phút thư giãn đầy thú vị trong dịp Tết Độc lập.

Nếu như show hoạt cảnh đồng diễn “Happy Fair” tái hiện một phiên chợ Trung Cổ sôi động, nơi du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi, thưởng thức ẩm thực và nhảy múa cùng các vũ công thì “Solar Warriors” với những màn trình diễn trống Malambo đầy mạnh mẽ và bùng nổ lại mang đến cảm giác hứng khởi và cuốn hút.

Quảng trường Nhật thực tại Bà Nà Hills.

Cuối cùng, ấn tượng nhất là show “Afterglow” – một show diễn đánh dấu lần đầu tiên đưa nghệ thuật biểu diễn cabaret đương đại đầy quyến rũ và táo bạo đến với Đà Nẵng. Được dàn dựng dựa trên ý tưởng từ vẻ đẹp đặc biệt của Bà Nà về đêm đầy huyền bí và lấy cảm hứng từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, show diễn chinh phục mọi du khách bằng âm nhạc mê hoặc, vũ đạo cuốn hút và hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc, dẫn dắt du khách vào một thế giới đa trải nghiệm nghệ thuật, khép lại một ngày dài trên đỉnh Bà Nà với những cảm xúc thăng hoa.

Hiện show “After Glow” được diễn vào 2 khung giờ trong ngày (13h30 và 19h00) tại Beer Plaza.

Với ưu đãi hấp dẫn chưa từng có và hàng loạt chuỗi trải nghiệm thú vị chờ đón, Sun World Ba Na Hills đã sẵn sàng trở điểm hẹn để mọi du khách Việt Nam viết nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân và bạn bè, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam thêm yêu và trân trọng giá trị của hòa bình hôm này.