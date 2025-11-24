Sun NeO City: 'Tọa độ vàng' thu hút đầu tư phía Nam Đà Nẵng

(VTC News) -

Định hình trung tâm đô thị mới của Đà Nẵng

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, Đà Nẵng đang bứt tốc phát triển với dư địa rất lớn, đặc biệt là động lực từ các dự án trọng điểm như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế đêm, hạ tầng giao thông hiện đại cùng các công trình du lịch biểu tượng tại Sơn Trà, Bà Nà, Hội An... thu hút đông đảo du khách.

Sự lan tỏa từ hai cực tăng trưởng Đà Nẵng - Quảng Nam đang tạo nên làn sóng thu hút mạnh mẽ lao động chất lượng cao, giới kinh doanh và cộng đồng chuyên gia. Họ tìm kiếm môi trường sống tiện nghi, cảnh quan tươi đẹp, không gian thoáng đãng... “Điều đó lý giải vì sao các dự án bất động sản ở những vị trí gần biển, có núi có sông dễ dàng được hấp thụ, kể cả với mức giá cao”, TS. Nguyễn Văn Đính phân tích.

Đà Nẵng đang hình thành những tọa độ đầu tư mới ngoài khu vực lõi trung tâm. (Ảnh: Ánh Dương)

Ông Đính nhấn mạnh, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và TP.HCM là các đô thị trực thuộc Trung ương được quan tâm đầu tư đặc biệt. Trong đó, Hà Nội đại diện miền Bắc, TP.HCM đại diện miền Nam, còn Đà Nẵng là đầu tàu khu vực miền Trung. “Tuy nhiên, mặt bằng giá BĐS ở Đà Nẵng hiện vẫn thấp hơn, trong khi có lợi thế thiên nhiên, môi trường và sau sáp nhập với Quảng Nam đã tăng sức hút, mở rộng dư địa phát triển”, ông Đính cho biết.

Trong bức tranh phát triển không gian đô thị Đà Nẵng giai đoạn mới, khu vực phía Nam, đặc biệt là Hòa Xuân, đang trở thành điểm sáng nổi bật. Giao thông được đầu tư hiện đại, nhiều tuyến đường, cầu lớn liên tiếp được mở ra đã giúp kết nối từ Hòa Xuân về trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế chỉ 15 phút.

Đây cũng là khu vực giao thoa giữa trung tâm Đà Nẵng và cụm đô thị phía Đông Nam đang có xu hướng mở rộng về phía Quảng Nam (cũ), sở hữu quỹ đất lớn, thu hút giới đầu tư sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính.

Không gian sống sinh thái phía Nam thu hút nhà đầu tư. (Ảnh: Ánh Dương)

Với vị trí giao điểm của ba dòng sông lớn: Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ, trong đó sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng và Hội An đang được khơi thông, các chuyên gia đánh giá, Hòa Xuân không chỉ là khu vực phù hợp để phát triển các khu đô thị mới hiện đại, mà còn là mắt xích kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển vùng Đà Nẵng - Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội toàn miền Trung.

Sun NeO City: Tâm điểm kết nối, đón đầu làn sóng đầu tư mới

Nằm tại trung tâm Hòa Xuân, Sun NeO City được xem là một trong những dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của Đà Nẵng về phía Nam. Với quy hoạch đồng bộ, vị trí kết nối chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững, đô thị này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Thời gian gần đây, loạt tổ hợp căn hộ cao tầng liên tục được giới thiệu ra thị trường, tạo thêm động lực cho khu vực này phát triển sôi động.

Tổ hợp căn hộ Cora Tower được phát triển bởi Sun Group. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tại vị trí lõi trung tâm của đô thị Sun NeO City, tổ hợp căn hộ Cora Tower được hưởng trọn lợi thế của hệ thống giao thông hoàn thiện, sở hữu hai mặt tiền đắt giá, một mặt hướng ra trục Nguyễn Phước Lan, tuyến giao thương sôi động dẫn thẳng về trung tâm thành phố qua cầu Hòa Xuân, đồng thời chỉ mất 5 - 10 phút để tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trục xương sống Võ Chí Công.

Mặt còn lại giáp đường 29/3, tuyến giao thông đang mở rộng và kết nối liền mạch với các tuyến đường hướng về Hội An với thời gian di chuyển chỉ 30 - 35 phút.

Cư dân Cora Tower cũng chỉ mất khoảng 10 phút để đến các bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng như Mỹ Khê, Non Nước, cùng hàng loạt điểm đến gia tăng trải nghiệm như sân vận động Hòa Xuân, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, công viên Hyde Park quy mô 50ha hay các trung tâm thương mại, khu đại học và dịch vụ hiện hữu.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp ngay nội tòa. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

“Nếu quỹ đất trung tâm Đà Nẵng đang ngày một thu hẹp, thì tại khu Nam Đà Nẵng, chủ đầu tư có đủ dư địa để phát triển những dự án đô thị mới với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu cư dân. Đủ xa để sống hòa mình cùng thiên nhiên, nhưng vẫn đủ gần để tận hưởng nhịp sống sôi động của Đà Thành”, anh Phan Tâm, một chuyên viên tư vấn BĐS giàu kinh nghiệm chia sẻ.

Chất lượng sống tại Cora Tower được đo bằng chiều sâu trải nghiệm. Hai tòa tháp cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm cung cấp không gian sống hiện đại, tiện nghi. Ngay dưới chân tòa tháp là dãy khối đế nhộn nhịp, với các tiện ích cao cấp như: Kid’s Club quy mô bậc nhất khu vực, khu xông hơi và trị liệu phong cách Hàn Quốc (Jjimjilbang); phòng Gym hiện đại, Spa - Sauna và bể bơi trong nhà với tầm nhìn toàn cảnh đô thị.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Mỗi căn hộ tại Cora Tower đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn ánh sáng, nắng gió và sắc xanh thiên nhiên. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể cảm nhận hơi thở thiên nhiên ngập tràn để tái tạo năng lượng.

Thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, Cora Tower có nhiều loại hình căn hộ, từ Studio nhỏ gọn, căn 1 phòng ngủ +1 linh hoạt, đến các Penthouse độc bản trên tầng cao nhất. Đây không chỉ là biểu tượng an cư ven sông, gần biển mà còn là khoản đầu tư bền vững, sinh lời dài hạn giữa trung tâm tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Đặc biệt, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt và mức giá cạnh tranh trên thị trường, tạo cơ hội cho mọi nhà đầu tư.