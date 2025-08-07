Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trung Lùn đăng tải clip nghệ sĩ Phước Sang tại địa điểm quay phim. Anh được một người quen đưa đến bối cảnh bằng xe máy.

Sau đó, Phước Sang được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh di chuyển chậm từng bước và khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Song sức khỏe của Phước Sang cải thiện, thần sắc tốt hơn sau thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu.

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ ở một ghế nhỏ bên lề đường. Khi Trung Lùn dặn dò, động viên đàn anh giữ sức khỏe, Phước Sang ra hiệu bằng tay. Dưới clip, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới Phước Sang.

Nghệ sĩ Phước Sang trong một lần phỏng vấn vào năm 2020.

Phước Sang bị đột quỵ vào cuối tháng 3/2024. Anh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Thống nhất TP.HCM. Sau đó, Phước Sang xuất viện và điều trị tại nhà riêng.

Phước Sang sinh năm 1969, từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hello cô Ba, Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Anh từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Họ ly hôn vào 2016 và hai con sống cùng mẹ.

Phước Sang từng chia sẻ anh hai lần bị tai biến. Phước Sang nói: “Tôi bị huyết áp cao, lại đã bị tai biến 2 lần nên không thể nói khỏe mạnh. Bệnh này ông trời kêu đi lúc nào không thể biết được. Có thể bây giờ, tôi ngồi nói chuyện với bạn nhưng hôm sau đã không còn. Biết bệnh của mình nguy hiểm nên tôi làm mọi việc thận trọng, giữ tinh thần ổn định. Tôi lấy niềm vui của con, sự khôn lớn, trưởng thành của chúng để làm niềm vui cuộc sống. Các con là động lực sống của tôi”.