Sửa đường vào mùa mưa, quốc lộ 1 qua Đắk Lắk nhan nhản 'bẫy' nguy hiểm

Quốc lộ 1 qua Đắk Lắk kẹt xe kéo dài vì sửa đường.
Những ngày gần đây, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên) liên tục có mưa lớn. Cùng thời điểm này, nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn lại bị thi công cào bóc mặt đường nhưng chậm hoàn trả, gây cảnh kẹt xe kéo dài và nguy hiểm cho người đi lại.
Tại dốc Phú Tân (xã Ô Loan), người dân phản ánh hàng loạt đoạn cào xới sâu do thi công dang dở biến mặt đường thành “bẫy” giữa trời mưa.
Ngoài ra, đoạn đường cào xới được rào lại cũng gây kẹt xe kéo dài.
“Họ đào đường lên rồi bỏ đó. Điều lạ là mùa nắng không sửa, chờ đến mùa mưa mới làm, rồi lại đổ lỗi do thời tiết chậm tiến độ. Quá nguy hiểm cho người đi đường, nhất là ban đêm”, ông Cao Văn Giác, người dân địa phương bức xúc.
Công nhân đang rải dầu để "vá đường".
Theo ghi nhận, khu vực này đã bị đào lên gần một tháng nhưng chưa được hoàn trả mặt đường. Rào chắn và biển cảnh báo an toàn nhiều lúc bị xe tông ngã và vỡ đổ vì việc đi lại khó khăn.
Hiện nay, trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk do Khu Quản lý Đường bộ III quản lý, các đoạn đang thi công chủ yếu do ba đơn vị đảm nhận gồm: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hải Ánh là nhà thầu thi công, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Bách Lâm - tư vấn giám sát, Ban Quản lý Dự án 5 - điều hành dự án.
Theo hồ sơ, đoạn quốc lộ 1 nói trên nằm trong gói thầu số 3 - Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 1, được bàn giao mặt bằng từ ngày 29/7/2025, nhưng đến đầu tháng 9, nhà thầu chưa huy động đầy đủ thiết bị, máy móc, tiến độ chậm hơn 30% so với hợp đồng.
Trước tình trạng thi công chậm trễ tiến độ, cào bóc mặt đường nhưng không thi công kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chủ đầu tư đã điều chuyển một phần khối lượng cho đơn vị khác thi công để đẩy nhanh tiến độ.
Ngày 3/9, Khu Quản lý Đường bộ III đã có quyết định xử lý vi phạm, trong đó điều chuyển gần 18% khối lượng công việc (trị giá hơn 6,2 tỷ đồng) cho nhà thầu phụ là Công ty CP Quản lý & Sửa chữa đường bộ Phú Yên và Công ty CP Infrasol do chủ đầu tư lựa chọn.
Đại diện Khu Quản lý đường bộ III cho biết, qua kiểm tra hiện trường, ngoài nguyên nhân khách quan là do thời tiết thì nguyên nhân chính - nguyên nhân chủ quan là do nhà thầu thi công năng lực tài chính yếu kém, không huy động được kinh phí đối ứng để thi công.
Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 134 km có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Những năm gần đây, quốc lộ 1 liên tục hư hỏng vào mùa mưa dù đã nhiều lần chi hàng trăm tỷ đồng sửa chữa.
