Sự thật ít người biết về giới tính 9 con tuần lộc của ông già Noel

(VTC News) -

Trong trí tưởng tượng của vô số người trên khắp thế giới, mỗi mùa Giáng sinh đến cũng là lúc ông già Noel cưỡi cỗ xe trượt tuyết bay trên bầu trời đêm, được kéo bởi 9 chú tuần lộc dũng mãnh. Thế nhưng, mới đây, một sự thật được tiết lộ về những “chú tuần lộc biết bay” này đã khiến không ít người bất ngờ và buộc phải nhìn nhận lại hình ảnh vốn được xem là biểu tượng của mùa lễ hội cuối năm.

Sự thật ít người biết về 9 chú tuần lộc của ông già Noel. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Theo truyền thuyết và văn hóa đại chúng phương Tây, 9 chú tuần lộc có nhiệm vụ kéo cỗ xe trượt tuyết giúp ông già Noel đi vòng quanh thế giới để phát quà cho trẻ em trong khoảng thời gian giữa 24/12 và 25/12. Hình ảnh này đã trở thành một phần không thể thiếu của lễ hội cuối năm, được tái hiện qua sách truyện, phim ảnh, âm nhạc và các sản phẩm văn hóa đại chúng khác.

Trong số rất nhiều dị bản về ông già Noel, bài thơ nổi tiếng “A Visit from St. Nicholas” ra đời năm 1823 được xem là nền tảng bền vững nhất. Tác phẩm này lần đầu tiên gọi tên 8 chú tuần lộc gồm Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen. Đến năm 1939, chú tuần lộc thứ 9 là Rudolph với chiếc mũi đỏ rực mới chính thức gia nhập “đội hình” sau khi bài hát cùng tên trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Kể từ đó, hình ảnh 9 chú tuần lộc cùng nhau kéo xe trượt tuyết của ông già Noel vào đêm trước Giáng sinh đã trở nên vô cùng sống động. Trong những đêm sương mù, Rudolph thường được miêu tả là người dẫn đầu, soi đường bằng chiếc mũi phát sáng đặc trưng, giúp chuyến hành trình phát quà diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, chính những hình ảnh quen thuộc này lại vô tình hé lộ một chi tiết khoa học mà không phải ai cũng biết. Mới đây trên nền tảng TikTok, Pandora Dewan, người thường xuyên chia sẻ các video về khoa học, thu hút sự chú ý khi đưa ra nhận định rằng, tất cả những chú tuần lộc của ông già Noel có thể đều là con cái.

Pandora Dewan đưa ra những nhận định khoa học về 9 chú tuần lộc. (Ảnh: @pandoradewan)

Trong video của mình, Pandora giải thích rằng, cả tuần lộc đực và tuần lộc cái đều có gạc. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thời điểm rụng gạc. Tuần lộc đực thường rụng gạc vào đầu tháng 12, ngay sau khi mùa giao phối kết thúc. Trong khi đó, tuần lộc cái lại giữ gạc suốt mùa đông và chỉ rụng sau khi sinh con vào mùa xuân.

Dựa trên cơ sở khoa học này, nếu những chú tuần lộc kéo xe trượt tuyết của ông già Noel vẫn sở hữu cặp gạc lớn vào đêm Giáng sinh, khả năng cao chúng phải là con cái. Nói cách khác, bằng chứng sinh học cho thấy đội tuần lộc nổi tiếng nhất thế giới có thể toàn là những “cô nàng” chứ không phải các “chàng trai” như nhiều người vẫn tưởng.

Một số cư dân mạng nêu giả thiết, những tuần lộc kéo xe có thể là con đực đã bị thiến, bởi nhóm này cũng có thể giữ gạc lâu hơn. Tuy nhiên, trường hợp này được cho là hiếm gặp và kém phổ biến hơn so với việc dùng tuần lộc cái.

Pandora Dewan cũng đưa ra thêm một lý do khiến tuần lộc cái trở nên phù hợp hơn với công việc kéo xe trượt tuyết. Theo cô, vào cuối tháng 12, tuần lộc cái có tỷ lệ mỡ trên khối lượng cơ thể cao hơn so với tuần lộc đực. Điều này giúp chúng giữ ấm tốt hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, đồng thời cung cấp nhiều năng lượng hơn cho những hoạt động đòi hỏi sức bền cao, chẳng hạn như kéo một cỗ xe trượt tuyết thần kỳ bay khắp bầu trời.

Ngược lại, tuần lộc đực thường tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng dự trữ trong mùa giao phối, khiến chúng có ít mỡ và ít năng lượng hơn vào cùng thời điểm trong năm. Điều này khiến chúng kém phù hợp hơn cho những chuyến đi dài và nặng nhọc vào đúng dịp Giáng sinh.

Xét về tên gọi, hầu hết tên đội tuần lộc ban đầu như Dasher, Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner và Blitzen đều không thể hiện rõ giới tính. Tuy nhiên, cái tên Vixen, vốn dùng để chỉ con cái, cho thấy ít nhất một trong những người bạn đồng hành đáng tin cậy của ông già Noel chắc chắn là “phái đẹp”.

Riêng với Rudolph, dù trong các bài hát và câu chuyện nổi tiếng thường được gọi là “anh ấy”, nhưng xét trên phương diện khoa học, nếu Rudolph có gạc vào dịp Giáng sinh thì con tuần lộc mũi đỏ này cũng mang đặc điểm của giống cái.

Sau khi video của Pandora được đăng tải, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận thể hiện sự bối rối xen lẫn thích thú trước thông tin mới mẻ này. “Tôi thực sự bị cuốn hút", một người viết. Người khác chia sẻ: “Tôi thích điều này!”. Thậm chí có ý kiến hài hước cho rằng: “Ý tôi là chúng có những cái tên như Donner, Dancer, Prancer và Vixen mà”.

Dù sự thật này có thể làm thay đổi cách nhìn truyền thống về những con tuần lộc của ông già Noel, nhưng với nhiều người, điều đó chỉ khiến câu chuyện Giáng sinh thêm phần thú vị và giàu ý nghĩa hơn.

Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện xoay quanh các biểu tượng quen thuộc như ông già Noel hay tuần lộc, với nhiều người, Giáng sinh còn là dịp để gửi đến nhau những lời chúc bình an và sẻ chia. Trong không khí mùa lễ hội cuối năm, những lời chúc Giáng sinh giản dị và những status Giáng sinh ý nghĩa, đúng lúc đôi khi trở thành cách để mọi người kết nối và giữ lại tinh thần ấm áp của Giáng sinh, dù không phải ai cũng có thể ở bên nhau.