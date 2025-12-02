Spirit of Vienna chinh phục khán giả thủ đô, VPBank biến không thể thành có thể

(VTC News) -

Một lần nữa, ngay giữa lòng Hà Nội, công chúng Việt Nam được sống trong không gian âm nhạc hàn lâm sang trọng, thưởng thức những kiệt tác bất hủ của Mozart, Haydn và Beethoven qua phần trình diễn xuất sắc của Dàn nhạc Thính phòng Vienna và nhóm hòa tấu La Philharmonica.

The Vienna Concert - Spirit of Vienna với sự tham gia của 45 nghệ sĩ khép lại chuỗi hòa nhạc đáng nhớ do dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới Vienna Chamber Orchestra biểu diễn từ ngày 27 tới 29/11. Hòa nhạc là món quà tri ân đặc biệt mà VPBank dành riêng cho khách hàng Private và Diamond Elite, tôn vinh hành trình tìm kiếm và nâng niu cảm xúc cũng như những khoảnh khắc thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của mình.

The Vienna Concert - Spirit of Vienna tại nhà hát Hồ Gươm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm đưa dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới này về Việt Nam, mở ra không gian nghệ thuật hàn lâm sang trọng và đầy cảm xúc.

Theo đại diện VPBank, sự trở lại của Dàn nhạc thính phòng Vienna là minh chứng cho những nỗ lực lâu dài của ngân hàng trong việc đưa các giá trị văn hóa - nghệ thuật kinh điển đến gần hơn với công chúng, đồng thời khẳng định cam kết lan tỏa sự thịnh vượng tinh thần thông qua những chương trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

45 nghệ sĩ làm “ảo thuật” đầy mê hoặc ở Nhà hát Hồ Gươm

Nếu ở Chamber Night by The Vienna Chamber Orchestra tối 28/11, khán giả “lạc trôi”trong những bản valse và polka kinh điển của Johann Strauss II, Eduard Strauss, Josef Strauss cũng như kiệt tác Symphony No. 40 in G Minor (K. 550) nhuốm màu u buồn, bi kịch và tuyên ngôn cảm xúc của Mozart thì đêm Spirit of Vienna lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Bên cạnh sự chuẩn mực, đầy kỉ luật đặc trưng trong âm nhạc của Vienna, La Philharmonica - nhóm hòa tấu gồm sáu nghệ sĩ nữ xuất sắc của Vienna Philharmonic tập trung vào sự kết hợp giữa nhạc cụ dây và gỗ, mang đến không khí biểu diễn vui tươi, đầy ảo thuật cùng nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi.

Chương trình mở màn bằng chương I của Concerto for Violin and Orchestra No. 4 in D Major, K. 218 - một trong những bản concerto nổi tiếng nhất của Mozart dành cho vĩ cầm được ông viết năm 19 tuổi. Khán giả cuốn vào tiết tấu lúc nhanh, trong trẻo, vui tươi như một khúc hát solo trên sân khấu opera đầy gợi cảm.

Khán giả bày tỏ sự trân trọng dành cho màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Còn Concerto cho clarinet và dàn nhạc cung La trưởng, K. 622 là một trong những tác phẩm cuối cùng của Mozart, viết chỉ vài tuần trước khi ông qua đời. Bản nhạc khai thác tối đa basset clarinet với dải âm mở rộng cho phép những nốt thấp sâu lắng, dịu dàng, đưa bản concerto này trở thành một trong những giai điệu đẹp nhất trong kho tàng concerto clarinet. Andrea Götsch đã có một màn trình diễn xuất sắc chạm tới từng cảm xúc của khán giả, thể hiện rõ nét tinh thần thanh thoát, sang trọng và giàu cảm xúc của thời kỳ cổ điển Vienna.

Bản Sinfonia concertante cung Si giáng trưởng, Hob. I:105 của Haydn lại vui tươi, sôi nổi, có chút hài hước và kịch tính. Khán giả được sống trong nhiều chiều thanh âm của âm nhạc cổ điển.

Phần sau của chương trình là Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 của Ludwig van Beethoven. Khán giả được sống trọn, mơ hồ và hồi hộp trong không khí của tác phẩm mà Richard Wagner gọi là Apotheosis of Dance (Khúc ca tán dương điệu nhảy).

Tác phẩm từng khiến giới mộ điệu kinh ngạc bởi nguồn năng lượng hiếm có trong bối cảnh chiến tranh Napoléon đầy căng thẳng và bi kịch (bị điếc) của Beethoven. Ca ngợi tự do và sự sống, Symphony No. 7 trở thành tác phẩm đỉnh cao cho phong cách lạc quan trong các bản giao hưởng của ông, đến mức Friedrich Wieck đồ rằng Beethoven đã viết những nốt nhạc kì lạ này trong lúc say.

Dù như thế nào đi chăng nữa thì hơn 200 năm đã qua, tác phẩm vẫn được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần trên sân khấu và khắp thế giới. Lần này, bản giao hưởng hoang đường nhưng hấp dẫn đó đến Hà Nội qua màn trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ đến từ nước Áo, khiến khán giả dành tặng những tràng pháo tay không ngớt.

Trong đêm Spirit of Vienna, công chúng Việt Nam cũng dành sự ngưỡng mộ cho Sophie Dervaux - nữ nhạc trưởng đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Từng chinh phục những sân khấu lớn như Berlin Philharmonie, Philharmonie de Paris, Suntory Hall Tokyo hay Carnegie Hall New York và là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như ARD Munich và Beethoven Ring Bonn, vị nhạc trưởng mới 34 tuổi này gây thiện cảm bởi phong cách dẫn dắt lịch lãm, chuẩn mực nhưng cũng đầy sức hút.

Ấn tượng sâu sắc với âm nhạc đỉnh cao

Viết trên trang cá nhân ngay sau đêm diễn, Tiến sĩ âm nhạc Lê Y Linh phải dùng những chữ “avec brio et virtuosité” (tạm dịch: xuất sắc và tài nghệ bậc thầy) ngắn gọn đầy thán phục

Sống ở nước ngoài, bà Linh nói lần này về nước và may mắn được thưởng thức đêm nhạc đỉnh cao này, bà vui mừng và cả tự hào khi ở giữa Hà Nội, chúng ta có những đêm nhạc chất lượng rất cao như vậy. “Càng có nhiều buổi biểu diễn, công chúng càng có dịp được thưởng thức nhiều sự đa dạng của âm nhạc thế giới. Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều buổi biểu diễn như Spirit of Vienna”, TS nói thêm.

Nhạc trưởng Sophie Dervaux.

Nhạc trưởng Sophie Dervaux chia sẻ, chị từng có những buổi diễn ở nhiều quốc gia châu Á nhưng vài ngày ngắn ngủi ở Việt Nam vừa qua là một trải nghiệm rất đặc biệt. Sophie hào hứng với nền văn hóa ở đây, đặc biệt ấn tượng sự thân thiện và cởi mở của người Việt.

Sophie Dervaux cũng bày tỏ về sức mạnh của âm nhạc có khả năng vượt qua các rào cản ngôn ngữ, màu da, lãnh thổ, quốc tịch. “Khi chúng tôi chơi nhạc, chúng tôi gửi đến một điều gì đó cho khán giả, đồng thời nhận lại năng lượng từ khán giả. Đây là khoảnh khắc mà mọi người cùng chia sẻ trong một bầu không khí khá thân mật và sâu sắc”, chị giãi bày.

Những tràng pháo tay vang dài đến phút cuối cho thấy khán giả Thủ đô không chỉ thỏa mãn với đêm diễn, mà còn kỳ vọng được thưởng lãm nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp trong thời gian tới. Tinh thần ấy hòa nhịp tự nhiên với triết lý nuôi dưỡng sự thịnh vượng tinh thần song hành cùng thịnh vượng tài chính mà VPBank theo đuổi. Sự trân trọng dành cho “Spirit of Vienna” cùng những chia sẻ đầy kỳ vọng từ khán giả chính là động lực để VPBank tiếp tục thực hiện các chương trình văn hóa nghệ thuật chất lượng cao trong nước và quốc tế trong thời gian tới.