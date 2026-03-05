Soxter - khi Pickleball không đơn thuần là giải trí

(VTC News) -

Sự kiện ra mắt Impact Pro 3.0 diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều khách mời nổi bật trong giới thể thao và giải trí. Trong đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Hương Giang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Vợt Impact Pro 3.0 mang nhiều tính năng mới của Soxter.

Theo ban tổ chức, ngay trong phiên livestream ra mắt, thương hiệu đã công bố kế hoạch trích 10% doanh thu từ dòng vợt mới để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Thông điệp “chơi thể thao hết mình, làm điều tử tế hết lòng” nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các vận động viên, KOL thể thao và cộng đồng người chơi Pickleball. Nhiều ý kiến cho rằng việc kết hợp hoạt động thể thao với các chương trình hỗ trợ xã hội là cách giúp những sự kiện thể thao trở nên ý nghĩa hơn, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hoa hậu Hương Giang cùng VĐV Đức Tiến tham gia sự kiện ra mắt Impact Pro 3.0.

Bên cạnh yếu tố thiện nguyện, sản phẩm Impact Pro 3.0 cũng được giới thiệu là một bước nâng cấp đáng chú ý của Soxter trong năm 2026. Dòng vợt này được thiết kế hướng đến người chơi nghiêm túc, với các vật liệu và công nghệ nhằm tăng hiệu suất thi đấu. Mặt vợt sử dụng carbon Toray cao cấp giúp tăng độ bền, tạo độ xoáy và kiểm soát bóng tốt hơn trong các pha xử lý kỹ thuật.

Ngoài ra, cấu trúc lõi tổ ong thế hệ Gen5 và lớp eva phân bổ đều giúp mở rộng điểm ngọt và hỗ trợ lực đánh, từ đó mang lại cảm giác ổn định khi thi đấu. Thiết kế với phong cách sang trọng và viền metallic cũng là điểm nhấn giúp Impact Pro 3.0 nổi bật trên sân đấu.

Việc giới thiệu một sản phẩm mới song song với hoạt động thiện nguyện được xem là hướng đi đáng chú ý trong cách tổ chức sự kiện thể thao hiện nay. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thương mại, chương trình cho thấy thể thao có thể trở thành cầu nối để kết nối cộng đồng và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Hoạt động ủng hộ Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Soxter.

Sự kiện ra mắt Impact Pro 3.0 vì vậy không chỉ đánh dấu một cột mốc sản phẩm mới trên thị trường Pickleball, mà còn cho thấy cách các thương hiệu thể thao đang dần gắn sự phát triển của mình với trách nhiệm xã hội. Khi mỗi đơn hàng không chỉ là một sản phẩm được trao đi mà còn là một phần đóng góp cho cộng đồng, thể thao lúc này đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động giải trí đơn thuần.