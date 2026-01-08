'Sởn da gà' nhìn sán dây dài gần mét trong đại tràng người đàn ông mê ăn đồ tái

(VTC News) -

Người đàn ông 35 tuổi, trú tại Lào Cai, vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận và điều trị sau khi phát hiện sán dây dài gần một mét ký sinh trong đại tràng. Dù sinh hoạt và ăn uống bình thường, anh vẫn sụt khoảng 2 kg chỉ trong hai tuần.

Người này có thói quen ăn thịt bò, thịt trâu, thịt lợn tái, rau sống, tiết canh và lòng lợn. Đây đều là những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Trước các dấu hiệu nghi ngờ, bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng để làm rõ nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi, ê kíp Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng phát hiện một đoạn sán màu trắng ngà, dài hơn 80 cm, đang di chuyển trong lòng đại tràng. Với kích thước này, các bác sĩ nhận định sán đã ký sinh trong cơ thể bệnh nhân từ khá lâu nhưng không gây triệu chứng rầm rộ, chỉ âm thầm phát triển và lấy đi chất dinh dưỡng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

PGS.TS Lê Trần Anh, chuyên gia về nấm và ký sinh trùng, cho biết mẫu bệnh phẩm thu được là đoạn thân sán nên chưa thể xác định chính xác loài. Tuy nhiên, dựa vào tiền sử nhiều lần đi ngoài ra các đốt sán, khả năng cao bệnh nhân nhiễm sán dây lợn.

Theo PGS.TS Lê Trần Anh, tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm sán dây lợn thấp hơn sán dây bò nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn. Con người nhiễm bệnh chủ yếu do ăn thịt lợn chứa ấu trùng sán chưa được nấu chín kỹ. Khi vào cơ thể, ấu trùng bám vào ruột non, phát triển thành sán trưởng thành, có thể dài tới vài mét, gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân và xuất hiện các đốt sán theo phân ra ngoài.

Nguy hiểm hơn, con người còn có thể mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn khi nuốt phải trứng sán từ môi trường ô nhiễm hoặc do tự nhiễm. Khi đó, ấu trùng có thể xuyên qua thành ruột, di chuyển lên não, mắt, cơ và nhiều cơ quan khác, tạo nang ký sinh. Nếu xâm nhập hệ thần kinh trung ương, bệnh có thể gây đau đầu kéo dài, co giật, liệt, rối loạn ý thức, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn thịt lợn tái, nem chua sống, tiết canh hay rau sống không đảm bảo vệ sinh. Thịt lợn chỉ an toàn khi được nấu ở nhiệt độ từ 75 độ C trong ít nhất 5 phút hoặc đun sôi trên 2 phút. Bên cạnh đó, cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, quản lý chăn nuôi hợp vệ sinh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Với những trường hợp đã nhiễm sán trưởng thành trong ruột, người bệnh cần điều trị triệt để và theo dõi định kỳ nhằm phòng ngừa biến chứng nguy hiểm cho bản thân và nguy cơ lây lan trong cộng đồng.