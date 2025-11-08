Siêu Sale 11/11 giảm tới 50% tại Viettel Store: Lễ độc thân, một mình vẫn đỉnh

(VTC News) -

Đáng chú ý nhất trong chương trình là iPhone 16e 128GB với giá chỉ từ 12.490.000 đồng khi mua kèm gói cước 5G Viettel, vừa trải nghiệm 5G tốc độ cao mà lại tiết kiệm chi phí đáng kể.

Khách hàng mua Samsung Galaxy S25 FE tặng kèm Galaxy Buds Core. Bộ đôi Galaxy A56 và A36 5G hiện đang có ưu đãi nhân đôi bảo hành chính hãng lên 24 tháng. OPPO Reno14 F 5G (8GB/256GB) giá chỉ từ 9.700.000 đồng, tặng thêm loa bluetooth Inno Sound S1, mang tới trải nghiệm nghe nhạc, giải trí chất lượng cao.

Xiaomi 15T (12GB/512GB) đi kèm chính sách bảo hành Premium 24 tháng cùng 6 tháng rơi vỡ màn hình. HONOR X7d 8GB/256GB ưu đãi khi “thu cũ đổi mới” trợ giá 500.000 đồng và chính sách 1 đổi 1 đến 100 ngày.

Chưa hết, vivo Y19S (chỉ từ 3.320.000 đồng), TECNO Spark 40 (chỉ từ 2.790.000 đồng), ZTE Nubia A56 (1.840.000 đồng) và TCL 503 (1.690.000 đồng) đều đang được bán ra với giá “sốc”. Đặc biệt, TCL 503 còn được độc quyền bảo hành 18 tháng tại Viettel Store.

Viettel Store cũng giảm sâu cho đồ gia dụng, ấm siêu tốc inox Sunhouse SHD1182 giá chỉ 159.000 đồng; Sạc dự phòng StarGO STAR X1 10.000mAh chỉ còn 429.000 đồng. Đặc biệt, sim số đẹp Viettel cũng được giảm giá tới 50% cực kỳ hợp lý. Khách hàng liên hệ tổng đài 1800 8123 để biết thêm chi tiết.