Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ Làng Trẻ em SOS tại Đà Nẵng và Huế

Tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (“Shinhan Life Việt Nam”) trao tặng 100 triệu đồng để sử dụng cho việc thay thế và nâng cấp các thiết bị điện tử gia dụng hàng ngày như máy giặt và máy lọc nước, góp phần cải thiện cơ sở vật chất cho Làng.

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam - trao tặng chi phí nâng cấp cơ sở vật chất cho Làng Trẻ em SOS Đà nẵng vào ngày 4/12.

Trong chuyến thăm Làng trẻ em SOS Huế, đại diện Công ty đã trao tặng nhu yếu phẩm, thiết bị học tập cần thiết như gạo, bánh, sữa, sách vở… tổng giá trị gần 80 triệu đồng, nhằm chia sẻ kịp thời với Làng sau trận bão lũ vừa qua. Những món quà bằng hiện vật đã được Làng phân bổ trực tiếp cho các Nhà gia đình để trẻ sử dụng và ổn định sinh hoạt.

Ngoài ra, Shinhan Life Việt Nam cũng trao tặng 7 máy tính học tập cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng trẻ em SOS Huế, giúp các em có điều kiện chủ động tiếp cận đa dạng nguồn kiến thức để nâng cao hiệu quả học tập.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này là một phần trong cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.