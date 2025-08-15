Shinhan Life Việt Nam đạt giải thưởng kép 2 năm liên tiếp tại HR Asia Awards

(VTC News) -

Đây là năm thứ hai liên tiếp Shinhan Life Việt Nam vinh dự nhận hai danh hiệu uy tín trong khuôn khổ giải thưởng HR Asia Awards, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc, mức độ gắn kết cao và môi trường làm việc lý tưởng.

Thành tích này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Shinhan Life Việt Nam trong việc đặt con người làm trọng tâm, áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh và xây dựng môi trường làm việc toàn diện, trao quyền cho nhân viên.

Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam – ông Bae Seung Jun (phải) - nhận giải thưởng tại Lễ vinh danh được HR Asia Awards tổ chức tối 14/8 tại TP.HCM.

Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam – ông Bae Seung Jun - chia sẻ: “Những danh hiệu quý giá từ Tạp chí nhân sự châu Á HR Asia là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững của chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, toàn diện và lấy con người làm trung tâm.

Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải bắt đầu từ sự phát triển và niềm tự hào của mỗi nhân viên.

Ngay từ những ngày đầu, tinh thần tự làm chủ công việc, tự lãnh đạo bản thân và hợp tác chặt chẽ đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp mỗi cá nhân phát huy khả năng, góp phần đưa tập thể vươn tới những thành công bền vững”.